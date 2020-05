¡El peor platillo del mundo! presentan un pájaro muerto y crudo en MasterChef (VIDEO)

PUBLICIDAD

La concursante de ‘MasterChef 8’, el reality show culinario más famoso de los últimos años, fue expulsada luego de presentar un platillo que consistió en un pájaro muerto y crudo.

Esta edición del programa es la que se transmite a través de la televisión española y dio mucho de qué hablar debido a que el alimento ya fue considerado el peor en la historia de la emisión.

La protagonista de la historia es Saray, a quien los jueces decidieron sacar del programa por considerar su guiso, denominado por ella misma “Pájaro muerto en lo alto de un plato”, como un insulto.

“Entiendo que no quieras cocinar, que te rindas, pero lo que has hecho no tiene justificación. (…) No he terminado de hablar, ni se te ocurra abrir la boca, porque no tienes nada qué decir hoy”, refirió el chef Jordi Cruz, uno de los jueces del programa.

Historia de Masterchef España:

Saray presenta el peor plato de la historia del programa, una perdiz muerta con 3 tomates cherry encima :_____ #MasterChef pic.twitter.com/4CL99Bn3oh — hater. (@HaterGH) May 4, 2020

“Nos hemos equivocado terriblemente contigo. Me sabe mal, este jurado se ha equivocado. Creo que es la vez que más nos hemos equivocado a la hora de dejar entrar a alguien por esa puerta en ocho años”, sentenció Jordi Cruz mientras Saray lo escuchaba con expresión burlona.

“Demuestras que no eres inteligente. Vienes aquí con la gracia que piensas que tienes al hacer esta idiotez. ¿Qué necesidad había?”, reprochó el chef Pepe Rodríguez, otro de los jueces de la emisión.

Al final del video donde se muestra la dramática situación, Saray fue obligada a devolver el delantal negro, puesto que los jueces consideraron que ni siquiera merecía portarlo.

La joven salió por la puerta del recinto con actitud déspota, por lo que rápidamente se comenzó a hablar en redes sociales sobre el bochornoso momento vivido en MasterChef 8 de España.