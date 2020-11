El perro de Biden puede ser el primer animal de un refugio en vivir en la Casa Blanca (FOTOS)

Si Joe Biden asume el cargo de presidente de EE.UU., Major, un pastor alemán que adoptó de la Asociación de Protección de Animales de Delaware en 2018, será el primer animal de un refugio en vivir en la Casa Blanca, indica Buzzfeed.

Sin embargo, Major no podrá gozar del honor de ser el primer perro rescatado presidencial, ya que este título pertenece a Yuki, un perro callejero adoptado por Lyndon B. Johnson en 1966.

Joe Biden’s German Shepard, Major, will make history as the first rescue dog to live in the White House. 🙌 https://t.co/blsuiZLbBg pic.twitter.com/yPLbTVZDvR

— People (@people) November 7, 2020