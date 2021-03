El rincón del alma

PUBLICIDAD

La vida no es una casualidad sino una oportunidad de dejar huella, cumpliendo tus sueños y desafiando los límites que atraviesan tu camino.

Este es mi caso, mi nombre es Sergio Canizalez Ibarra tengo parálisis cerebral psicomotor( daño en el lado izquierdo del cuerpo) de nacimiento y soy originario de Monclova Coahuila. Mi historia nace de un propósito, pues soy una persona que siempre lucha por salir adelante, soñador, persistente, terco, pero sobre todo, amante de la vida pues mi creador me hizo con una franja distintiva de capacidades extraordinarias para derribar la ignorancia social de “no vas a poder” “que le pasó” ¿Está enfermito? ‘ tú no naciste para eso” .

Mis padres Sr. Ramón Canizalez González y Dora Silvia Ibarra Velázquez (+) me enseñaron que para hacer alguien en la vida, tienes que esforzarte y dar lo mejor de ti si quieres ver los resultados. Mi papá fue obrero siempre responsable de proveer lo necesario en mi casa, mi madre siempre se hizo cargo tanto de mi hermano menor, cómo estar al pendiente de mi cuidado.

El ser un milagro de Dios es algo que impulso a mi mamá a sacarme adelante pues cuando era pequeño se me complicó una apendicitis poniendo en riesgo mi vida, fue ahí cuando mi mamá hace un pacto con el creador prometiendole qué si me sacaba de terapia intensiva me haría un hombre de bien aún y con mi discapacidad. El milagro sucedió y a partir de ahí, mi historia empieza en una lucha contra la incredulidad y la falta de oportunidad de inclusión.

Después de tanto tanto tocar puertas entre a estudiar a la escuela primaria federal “Heroe de Nacozari” dónde fui recibido con expectativas de prueba pero demostré que mi díscapacidad física no me impedía en desarrollar mis capacidades de aprendizaje

De ahí entré a la escuela secundaria general#1 “Heroe de Nacozari y a la preparatoria CETis 46 ahí hice la carrera técnica en administración de empresas. Mis ganas de estudiar fueron muchas así que hable con mi mamá y entre a estudiar mi carrera profesional Lic. Psicóloga general en la universidad Metropolitana de Coahuila en Monclova. En esa etapa experimente lo que no había ocurrido en mi etapas anteriores de estudiante, sufrí de discriminación de algunos compañeros de grupo, hacíamos trabajo en equipo y a mi me excluían haciendo mis tareas por cuenta propia.

No obstante fui tenaz y en el 2009 me gradué cómo psicólogo demostrándome qué podía lograr mis objetivos en la vida si se tiene hambre de salir adelante.

El 2011 fue un año qué me cambio la vida por completo, yo estaba trabajando como psicólogo titular en casa Meced cuando a mi madre le detectan cáncer ovárico terminal.

Fue un golpe fuerte en mi vida porque mi mamá era mi motor para continuar adelante, mis pies, mis manos, simplemente mi razón de vivir, sin embargo ella me enseñó a jamás tirar la toalla por nada siendo la fe en Dios la que me fortaleció después del fallecimiento de la persona más importante en mi existencia, mi mamá.

¿Por que les describo mi historia? Para decirles que “si se puede” vivimos tiempos difíciles dónde lo más valioso que poseemos es nuestra vida, yo te invito a qué valores cada minuto que respires y recuerda se es un guerrero cuando te decides a dejar huella en la historia de tu camino.

¡Si yo puedo Tú puedes!

Lic. Sergio Canizalez Ibarra psicólogo general.

WhatsApp 8662394782.