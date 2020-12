“El Taekwondo me ha dado todo en la vida”

PUBLICIDAD

El Taekwondo es una de las artes marciales que no cualquiera se atreve a practicar, pero para otros es el pan de cada día, tal es el caso del monclovense Jorge Humberto Puente Romo de 40 años, cinta negra cuarto dan en la disciplina y profesor en la escuela Argentum de la Región Centro del estado.

Desde que tiene uso de razón practicaba artes marciales mixtas, su padre le inculcó la disciplina por el deporte, pero fue hasta la edad de 14 años que su amor al taekwondo creció más y terminó perfeccionándose en la disciplina, para los lectores de periódico La Voz compartió su carrera deportiva.

EL AMOR POR EL DEPORTE

“A mí siempre me gustó sentirme seguro de mi persona, en cuanto a la defensa personal, a mí me metieron a las artes marciales mixtas porque me agredían en la escuelita, entonces mi padre me metió para que me defendiera, pero conforme pasaron los años el estar practicando esto me hicieron sentirme mejor y ahí es donde mi amor creció a diario estando en la disciplina”.

LO DiFíCIL DE SU CARRERA

“Lo complicado fue como todos en cualquier deporte, la disciplina del ser perseverante para poder estar mejorando constantemente, en base a ello fue lo más difícil, también el que las cosas no me salían a la primera la constancia de entrenar horas extra hasta obtener los resultados, fue lo que me hizo brincar esos obstáculos”.

LOS TORNEOS DESDE PRINCIPIANTE HASTA CINTA NEGRA

“Afortunadamente mi constancia y temple me hicieron llegar a torneos, regionales, estatales desde cinta blanca, conforme avanzamos en el trayecto alcanzamos a llegar etapas nacionales, pero hasta llegamos por azares de la vida”.

EL RECESO EN SU CARRERA DEPORTIVA

“A la edad de 20 años cuando alcancé la cinta negra me casé y empecé a formar mi familia, me tuve que dar un receso para empezar a trabajar y tener ingresos para mi matrimonio, yo me fui a trabajar a Nuevo Laredo, Tamaulipas, en mi estancia allá seguí entrenando, pero ya no compitiendo”.

ABRIó SU PROPIA ESCUELA

“Fue a la edad de 30 años que decidí abrir mi propia escuela, pero gracias al apoyo de los profesores con renombre a nivel nacional, nos otorgaron el permiso, porque de otra manera no hubiéramos podido abrir, a base de ellos tomamos muchos diplomados deportivos, del 2011 a 2015 me gradué como licenciado en Psicología y seguimos preparándonos”.

EL TORNEO MÁS IMPORTANTE DE SU CARRERA

“Hubo un torneo donde se presentaron canadienses y coreanos estos últimos es de donde proviene el taekwondo, en aquel entonces ellos eran los más fuertes de todo el mundo, pelear con ellos era pelear con gente muy desarrollada, ahorita México ya está a su nivel, pero esas peleas fueron las que más marcaron”.

SUS MAYORES LOGROS

“Fuera de las competencias que ganamos como competidor, mis logros más grandes son los que ahora tenemos como profesor, porque desde que empezamos a formar cintas negras hemos llevado competidores a competencias nacionales e internacionales, donde tenemos medallas de plata, oro que se han venido para México y el estado de Coahuila, sobre todo poniendo en alto el nombre de nuestra institución”.

LA FAMILIA E HIJAS CAMPEONAS

“Muy orgulloso de ellas como todo batallamos al principio, conforme pasó el tiempo ellas comenzaron a tomarle más amor a la disciplina, cuando comenzaron a competir y les empezó a ir muy bien gracias a Dios mis tres hijas son campeonas nacionales y la más pequeña de 13 años es campeona internacional”.

LA ETAPA DEL COVID 19

“Cuando todo esto llegó no comprendíamos por qué el deporte estaba parado, ya que todas las disciplinas deportivas deberían estar incluidas en el rubro de salud, todas hacen bien ninguna hace algún mal, ahorita el tener a los hijos encerrados causan muchos conflictos, vimos las cosas muy difíciles por el paro, ahora estamos de vuelta y los primeros en volver fueron los cintas negras ya que ellos deben estar en constante preparación para sus futuras competencias”.

LOS PROYECTOS EN PUERTA PARA LA CARRERA DE JORGE PUENTE ROMO

“Ahorita estamos en preparaciones para el examen de cintas negras que se llevan a cabo cada diciembre, en cuestiones de ellos estamos intensificando preparación para las competencias que se pudieran venir para el año 2021”.

“Finalmente quiero agradecer a mis padres que me enseñaron a ser persistente a todos los que estuvieron conmigo en mi preparación cuando era competidor, a mi maestro que me hizo cinta negra y que me impulso a abrir la escuela y ahora a todos los padres que depositan en nosotros la confianza para que sus hijos aprendan de la discplina, ya son 12 años de experiencia y esperamos que sean muchos más”.