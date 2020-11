Eleazar Gómez iba a pedirle matrimonio a ‘Tefi’ la noche que la golpeó

PUBLICIDAD

Poco a poco salen a la luz los detalles de la agresión a la cantante Stephanie Valenzuela, conocida en redes sociales como Tefi Valenzuela. Su hermano Frank revela que Eleazar Gómez tenía planes de comprometerse con ella la noche que la golpeó.

En declaraciones para el programa de espectáculos Venga la Alegría, Frank asegura que Eleazar Gómez le reveló sus planes de pedirle matrimonio:

“Yo me comuniqué con Eleazar, él me llamó, me dijo que le iba a pedir la mano a mi hermana, fueron a cenar” Frank. Hermano de Tefi Valenzuela