Eligen clínica 7 como ‘Hospital Centinela’

El Delegado Estatal del IMSS Leopoldo Santillán se reunió ayer por la mañana con el alcalde Alfredo Paredes López para tratar los temas que inquietan a los monclovenses y al personal del Instituto, comprometiéndose a reforzar las medidas para evitar contagios masivos del COVID-19.

Se planteó la estrategia de estar un paso más adelante, dijo que afortunadamente se tienen ya un par de días en donde no ha surgido otro caso más, y eso dijo que significa que las personas están atendiendo la emergencia.

Destacó que Monclova ha demostrado tener una ciudadanía responsable y preocupada por la situación que se está viviendo, “no queremos después estarnos lamentándonos no haber hecho nada, por eso las medidas drásticas de cerrar negocios para evitar la aglomeración de personas”.

Señaló que la intención de esta reunión donde también estuvo presente el Epidemiólogo de la ciudad y directores de diferentes hospitales, con la finalidad de trabajar a la par en todas las acciones de prevención.

ES CLÍNICA 7 DEL IMSS EL HOSPITAL ELEGIDO PARA ATENCIÓN DE COVID

Señaló que a nivel nacional se hizo un estudio para verificar cual es el hospital más preparado de cada una de las entidades para en caso de que se dé un contagio masivo, pueda ser el que se utilice para tratar los casos y en Monclova será la clínica 7 del IMSS.

Declaró que la visita del Delegado Estatal del IMSS, es precisamente para preparar la clínica para que pueda servir, hasta el momento solo se ha aislado el tercer piso del IMSS, para que se pueda atender los casos sospechosos.

PIDE NO HACER CASO DE INFORMACIÓN QUE CIRCULA EN ESPACIOS NO OFICIALES

Solicitó a la ciudadanía que acate las exhortaciones que realizan las autoridades municipales y estatales, y que sepan que la única fuente que puede declarar el número de los casos reales de personas contagiadas es la Secretaría de Salud, a través de los boletines de información que se emiten a las 12 del mediodía y a las 7 de la tarde. “La batalla del Coronavirus se gana en casa, no en los hospitales, no estamos de vacaciones, vamos bien así que solo les pido a los monclovenses que aguanten un poquito más para que pasado esto se regrese a las acciones cotidianas todos juntos”.

SANITIZARÁN COMERCIOS DE LA ZONA CENTRO

A partir de ayer se iniciaron labores de sanidad en los comercios del primer cuadro de la ciudad, con la finalidad de proteger a los empleados ya las personas que acudan a realizar algunas compras.

Es un trabajo que realizan los directores de todos los departamentos de la presidencia municipal con la que se puede contrarrestar las infecciones respiratorias.