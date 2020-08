Ella es María Fernanda Guzmán, la chica que Christian Nodal dejó por su amor a Belinda

PUBLICIDAD

Tras darse a conocer la relación de Christian Nodal con Belinda, muchos se han preguntado que fue de María Fernanda Guzmán, quien para muchos era la pareja más reciente del cantante, pero las cosas tomaron un giro inesperado cuando se supo sobre el noviazgo de los artistas, es por eso que te contaremos más sobre la bella joven.

María Fernanda Guzmán originaria de Guadalajara, es una joven muy popular de aproximadamente 22 años de edad, en redes sociales cuenta con más de 110 mil seguidores, quienes en su momento fueron testigos del romance que destilaba junto a Christian Nodal, quien no dudaba en ningún momento darle like a la foto de su amada, pero las cosas cambiaron totalmente.

María Fernanda Guzmán viene de una familia de deportistas, ya que es hija del exfutbolista y Director Técnico, Daniel Guzmán, mejor conocido en el mundo deportivo como El Travieso Guzmán, y es el primer hombre en defender a la joven de cualquier situación, pues tras la noticia del romance de su exnovio Christian Nodal, está siendo muy cuestionada, pero su padre ha estado ahí para apoyarla, ya que tienen un excelente vinculo de amor.

Algo que llama la atención de las redes sociales de María Fernanda, es que no hay rastro alguno de Christian Nodal, ninguna fotografía, por lo que ambos jóvenes pudieron haber terminado desde hace tiempo, pero pudieron haberlo mantenido en privado para no levantar sospechas por parte de la empresa.

Otra de las cosas por las que María Fernanda es alabada, es por la gran belleza que posee, pues su cara es muy bella, además de tener un cuerpo de envidia.

«@mfgm2 Como muñequita de porcelana perfecta y linda mirada», «an bonitaaaaa que no necesita compararse con nadie», «Sin ser grosero pero la neta estas bien hermosa», «Pues si estás muy bonita y todo, pero no veo que me invites a cenar taquitos», «Eres una muñequita. @mfgm2 ¡Estas guapísima!», «No me hablen de perfección si no conocen a @mfgm2», «Que elegancia la de Francia», le escriben a María Fernanda Guzmán en Instagram.

Además María Fernanda Guzmán es una mujer totalmente de familia, ya que las mejores experiencias las ha tenido con ellos desde viajes hasta momentos más íntimos los cuales comparte en sus redes sociales, dejando en claro que es una mujer bastante cariñosa con las personas que la rodean, empezando con sus dos hermanos a quienes considera sus mejores amigos, ya que ha vivido grandes momentos con ellos, por lo que María Fernanda Guzmán está muy agradecida con Miguel y Daniel.

María Fernanda también le ha sacado provecho a la cuarentena, ya que la hemos visto compartiendo varias fotos familiares de cuando era más pequeña, causando ternura en redes sociales por lo tierna que era, además desde muy chica siempre se le ve a la moda, ya que tiene una fotografía donde se le ve con un traje mezclilla de lo más coqueta, en otra se le ve junto a su hermano Miguel, quien aparece con un pinta caritas y le desea feliz cumpleaños, volviendo a dejar en claro lo mucho que los quiere.

Christian Nodal

Christian Nodal tuvo un romance muy apasionado con la joven y aunque ambos no permitían que la relación estuviera tan expuesta, si compartieron algunas fotos juntos donde los fans de ambos se encontraban más que felices al verlos juntos.

En algunas entrevistas Christian Nodal habló muy pocas veces de su relación, en ellas manifestaba que todo iba viento en popa entre ambos, aunque al final se supo sobre el romance que tiene con la cantante Belinda, quien es su compañera en La Voz.

Cabe mencionar que Christian Nodal ya había dicho que María Fernanda estaba celosa de Belinda, pues desde el comienzo de las audiciones se comenzaron a especular cosas, además se dijo en una alfombra roja que se les vio muy juntos en Dallas, Texas, pero Christian Nodal dijo que no se trataba de una especie de cita o algo así.