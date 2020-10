Empresario golpea a vecina

PUBLICIDAD

Verónica Mancha Reyes y su hijo fueron agredidos físicamente por Ricardo Olivas, propietario de un negocio de construcción de traíllas y su pareja Dora Leticia ya hay una denuncia en el Ministerio Público pero es necesario que la autoridad actué para evitar otro conflicto.

La mujer mencionó que todo empezó cuando hace cuatro años Ricardo Olivas compró la nave en donde instaló un taller para la creación de traíllas, desde entonces han tenido muchos problemas pues hay mucha contaminación auditiva, además de que las unidades pesadas han reventado la tubería del agua en tres ocasiones.

Su hijo se puso a barrer la terraza de su vivienda, Ricardo llegó y se estacionó y gritó, “Nomas conque le caiga una gota de agua a mi camioneta y te voy a partir tu madre”, el hijo prefirió quedarse callado, no quiso decirle a su madre para no tener problemas. La madre se enteró por una prima que le comentó lo que había pasado previniéndola de una situación.

Verónica junto con un tío y su hijo acuden al taller justo en ese momento llegó Ricardo Olivas con quien intentaron dialogar, pero él no se prestó, el hombre se mostró agresivo y mal hablado y le reiteró “Pues no sé cabr… pero ya te dije te voy a partir tu ma…”.

“Yo le dije si tú le haces algo a mi hijo, yo me voy contra ti, me dijo quieres que te la ponga a ti, yo le contesté que no tenía miedo y que él creía que yo estaba sola pero no estoy sola, en eso me pegó y me reventó el labio”, comentó.

Entonces empezó la trifulca, aunque se llamó a las autoridades de seguridad no llegaron, tanto la madre como el hijo resultaron con lesiones en algunas partes del cuerpo.

“La cobardía de agredir a una mujer me hace sentir impotencia, más cuando golpeó a mi hijo, yo jamás me había pelado en la vida desafortunadamente me tocó lo malo, lo peor, hubo golpes que no esperé me agarraron por atrás, Dora Leticia me jaló del pelo y me tumbó, pero me tomó por atrás o sea fue traición”, comentó.

Luego de esto han recibido amenazas de muerte, aunque acudió al Ministerio Público donde la revisó el médico, la enviaron a Atención a Víctimas, pero hasta el momento no se ha hecho nada.

Ella es viuda, tiene tres hijos por lo que teme por su integridad y hace responsable a la pareja de todo lo que les llegue a pasar, Dora Leticia es la actual pareja del propietario del negocio, ambos tienen una denuncia anterior, golpear a los hijos de ella, quien después de enterarse de lo ocurrido acudieron con Verónica a quien le dieron un abrazo.

El problema se pudo prevenir, pues mucha gente del Sector el Pueblo ha tenido problemas con Ricardo Olivas, los vecinos quieren que la autoridad actué, pues aseguran que un establecimiento como este no puede estar en esta área.