Empresas de desinfectante suplican no beber sus productos tras polémica sugerencia de Trump

Los fabricantes del desinfectante Lysol respondieron a las declaraciones del presidente de Estados Unidos Donald Trump, sobre una forma de combatir al coronavirus.

Durante el día de ayer, en conferencia de prensa, el mandatario estadounidense dejó entrever que desea que el director de la División de Tecnología y Ciencia del Departamento de Seguridad nacional, Bill Bryan, trabaje en una “inyección” basada en este tipo de sustancias.

Donald Trump has stunned viewers by suggesting that people could receive injections of disinfectant to cure the coronavirus pic.twitter.com/M6v5UNnedg

— The Guardian (@guardian) April 24, 2020