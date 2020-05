En 5 ocasiones le negaron atención

Médicos del Hospital Amparo Pape negaron atender al joven José María Silvia Lucio de 13 años de edad en cuatro ocasiones, ayer ingresó luego de perder mucho peso y tener dolores de cabeza constantes debido a un dolor de oído que padece.

Su padre Jorge Silva Galván explicó, desde hace meses que han acudido al hospital ya que el menor tiene un dolor en el oído izquierdo pero en las cuatro ocasiones, los doctores solo lo ven afuera de las instalaciones y lo mandan a su domicilio diciendo que lo tenía inflamado por acumulación de pus.

Pasó el tiempo y al no atenderlo de la forma correcta, le dieron unos fuertes dolores de cabeza que se hicieron más fuertes desde hace días. Los médicos argumentaron que el menor tenía Covid-19 aunque la familia asegura que no tenía los síntomas como fiebre, tos o dificultad para respirar.

“Cada vez que intenta comer algo, lo vomita por el dolor que tiene, ha bajado mucho de peso y no quiere comer más, también no camina bien porque está débil por la misma situación, ya no está alegre. Lo hemos llevado a particular y es lo mismo, solo nos hacen gastar en medicamento, más de 3 mil pesos, por eso volvimos a traerlo al hospital”.

La familia residente de Colinas de Santiago, estuvo esperando alrededor de 30 minutos afuera de Urgencias hasta que los médicos ingresaron al menor, la tarde de ayer les darían resultados de los estudios para ver qué aquejaba al adolescente.