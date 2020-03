En ‘Cintas’ continúan trabajando

PUBLICIDAD

NUEVA ROSITA, COAH.- Empleados de la maquiladora Cintas, continuarán trabajando en forma normal, a pesar de la contingencia de salud por el coronavirus.

Estas son las indicaciones que tiene el personal de seguir laborando con todas las medidas de higiene, evitar el contacto entre los mismos trabajadores.

El gerente de recursos humanos de la maquiladora Eustaquio Arreola, señaló que los trabajadores gozarán de su periodo vacacional de semana santa que inicia el seis de abril, y será la única suspensión de labores.

A pesar de que es una contingencia mundial, el corporativo no se opone al cierre temporal de la maquiladora, por espacio de dos semanas, pero no sería la solución ya que no se sabe el momento exacto en que la pandemia desaparezca en ese lapso de tiempo.

Esperaran instrucciones más precisas sobre el virus, ya que se basan a la información que emiten las autoridades de salud, así que por el momento no hay cierre temporal de la empresa hasta semana santa.