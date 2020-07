EN POSICIÓN DE ANOTAR

PUBLICIDAD

“Cuando estaba en ligas menores ya había decidido devolverme, pero no completaba para el pasaje, por eso me tuve que quedar en Estados Unidos”, ¿quién lo dijo? Respuesta al final de la columna.

¿Puede un jugador a la defensiva realizar un triple play sin asistencia sin siquiera tocar la pelota?

Sí, situación de juego:

Corredores en primera y segunda sin out, cuenta en 3 y 2, los embasados salen en bateo y corrido con el siguiente pitcheo.

El bateador conecta elevado al short stop, el ampayer marca el infield fly (primer out), la pelota NO es atrapada por el short y pica delante de él, en la confusión el corredor de primera base pasa por segunda y rebasa al corredor de segunda base que estaba regresando a su almohadilla (segundo out por haber superado al compañero más adelantado), tras picar en el terreno, la pelota golpea al corredor de segunda que aún no alcanzaba a regresar a su base (tercer out).

Reglamentariamente en el box score, los outs son cargados al defensivo más cercano a la jugada, en este caso al short stop.

¿Suena imposible? Pues ya sucedió en un juego de sucursales de Grandes Ligas en 1952, aunque fue con bases llenas, para el caso da igual. ¡Triple play sin asistencia y sin haber tocado la pelota!

El día que conocimos a Josh Lowey:

El 29 de abril de 2014, Acereros de Monclova dio de baja a un extranjero llamado James Houser, en su lugar activó a un, en ese momento desconocido, pitcher derecho de nombre Josh Lowey, el hoy ‘Alcalde’ debutó ese día en el Estadio Hermanos Serdán de Puebla, Puebla.

Su primer bateador: Willy Taveras, elevado al jardín derecho.

Su primer ponche: Alberto Carreón, en la primera entrada.

Su primer hit recibido: Carlos Ibarra, rodado al jardín derecho en la tercera entrada.

Su primera carrera recibida: Jon del Campo que se había embasado con doblete anotó con hit de Willy Taveras.

Al final, Lowey ganó con labor de 5 entradas y dos tercios de tres carreras en un juego donde ‘La Furia’ se impuso 9-3 con derrota para el abridor de los locales Andrés Iván Meza. Al hoy ídolo de la afición monclovense lo relevaron Adrián Ramírez, Rogelio Martínez, Esmailin Caridad y Jaciel Acosta.

RESPUESTA: Mario Mendoza, cuando llegó a Florida en 1970, las complicaciones con el idioma y la cultura además de sus apenas 19 años provocaron que quisiera regresarse a su casa en Chihuahua, pero su sueldo era tan bajo en ese momento que no podía comprarse un pasaje de regreso a México, por lo que tuvo que quedarse. Después de eso jugó 9 años y casi 700 partidos en Grandes Ligas con Piratas, Marineros y Rangers revolucionando el estilo de fildeo para jugadores de cuadro en MLB, al grado que le bautizaron como el ‘Manos de Seda’. Hoy es parte del Salón de la Fama del Béisbol Mexicano.