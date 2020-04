Enfermero sufrió discriminación en Juárez, NL

«Me siento super enojado, entro a las nueve y un camión no m quiso subir pensé que esto no pasaba acá, pero es verdad, no me quiso subir porque traigo el uniforme.

«Llevo más de 20 minutos esperando, subió a todos y a mi me dijo que no, me da mucho sentimiento y yo traigo mi cubrebocas», se escucha decir al joven.

El joven narra que sintió feo que el chofer del camión no lo subiera ya que todos los pasajeros se le quedaron viendo.

«Pero bueno, México, que podemos hacer», comenta el joven.

Los hechos se habrían registrado en Juárez, Nuevo León, de acuerdo a la publicación de Facebook realizada por el afectado.

Desde que inició la contingencia sanitaria por COVID-19 médicos y enfermeros han denunciado en redes sociales que han sufrido agresiones físicas y verbales en algunas ciudades de México.