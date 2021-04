Enrique Guzmán demandará a Frida Sofía

PUBLICIDAD

Asesorado por un abogado de su hija, Alejandra Guzmán, Enrique Guzmán demandará a su nieta, Frida Sofía.

Enrique Guzmán le devolverá el golpe a Frida Sofía; la demandará en Estados Unidos por difamación luego de que ésta asegurara haber sido abusada por él cuando apenas tenía 5 años de edad. Así lo dio a conocer a la revista TV Notas donde insiste en su inocencia, la cual espera probar ante un juzgado, decisión que dice, apoya su hija, Alejandra Guzmán.

En entrevista con la revista, Enrique Guzmán asegura que Alejandra Guzmán le ofreció a sus abogados para lanzarse contra Frida Sofía, de 29 años de edad. La demanda será en Estados Unidos porque es dónde ella radica desde hace varios años.

El rockero asegura que en su vida tocara indebidamente a su nieta, Frida Sofía, y desconoce porqué ella asegura lo contrario: “ no soy un degenerado ”, dice Enrique Guzmán, además de lamentar por lo que su nieta esté pasando, pero le pide no se desquite con él ya que no solo daña su reputación sino pone en riesgo hasta su vida. “Llegaré hasta las últimas consecuencias”, advierte.

Así como deja claro que será la última vez que hable del tema con los medios debido a que su abogado, quien trabaja con Alejandra Guzmán, le pidió guardar silencio a fin de no afectar su caso. Asegura también contar con el apoyo de su esposa Rosalba , quien cree en su inocencia y quien hace poco estuvo delicada de salud al punto que pasó varios días internada.

Frida Sofía se niega a hablar con Alejandra Guzmán

Por otra parte, Enrique Guzmán asegura que a poco de enterarse de las acusaciones de su nieta Frida Sofía, llamó a Alejandra Guzmán, por lo que se enteró que la polémica joven no ha querido hablar con su madre.