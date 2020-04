Enrique Maluy promueve el futbol

PUBLICIDAD

Cuando era niño soñaba jugar en el emparrillado de los Bufallo Bills, pero se enamoró del futbol, después practicó basquetbol y por último decidió convertirse en promotor deportivo.

El licenciado Carlos Enrique Santos Ramírez, es originario de la Zona Centro de Monclova y estudió Administración de Empresas. Actualmente, tiene 36 años y desde hace 10 trabaja en el área administrativa del Instituto Mexicano del Seguro Social.

Cuenta que en su infancia practicó futbol americano con el Club Búfalos de la Colonia Obrera, junto a su primo Fernando Zapata, pero decidió que los golpes no eran para él. Pronto, jugó futbol, se enamoró de este deporte, logrando varios campeonatos escolares en la Secundaria 1 de Monclova y en la Prepa 24.

En su etapa laboral, ingresó con los equipos de futbol y basquetbol del IMSS, donde hizo grandes amistades. Un día, en un estatal sufrió una lesión en la rodilla que lo alejó de las canchas, tuvo que operarse y no se pudo recuperar.

Después de un largo período, volvió a las canchas, pero esta vez como promotor deportivo. En el 2015, organizó su primer torneo de futbol, aunque de manera virtual, a través de los videojuegos de FIFA. Y a finales del mismo, se adentró como coordinador de la Liga de Futbol del IMSS.

¿Cómo nace la idea de organizar un torneo de fútbol?

La idea la iniciamos el Dr. José Martínez De los Santos y yo, era hacer un torneo interior de la empresa donde trabajamos (IMSS), porque nosotros queríamos jugar en esa cancha ya que tiene muy buena ubicación y las instalaciones estaban muy bien. Eran equipos de los diferentes departamentos del IMSS, pero poco a poco los trabajadores perdieron el interés y a su vez equipos externos se interesaban.

¿Cómo surge el proyecto Copa Andry Sport?

Como el torneo del IMSS fueron 3 temporadas, se termina el proceso y me aventuré solo con el nuevo nombre de Copa Andry Sport. Es en honor a mi hijo que se llama Andry Maluy ya estamos jugando la temporada 11. En un principio fue complicado, pero poco a poco se unieron más colaboradores como mi tío Christian Maluy, y Tomás Rangel, así como maestros de ceremonia.

¿Cuál es la diferencia entre esta Copa y el resto de las Ligas?

Considero que la clave fue hacer algo bien, desde los reglamentos, credenciales y todo lo administrativo. El punto a favor, fue realizar nuestras ceremonias de premiación tipo Champions, contar con edecanes, medallas, trofeos y reconocimientos, además de contar con una página de Facebook, donde se publican constantemente fotografías, videos y transmisiones en vivo. Todo esto nos permitió a tener 80 de equipos en tres categorías. También darle el sentido humanista al futbolista.

¿A qué se refiere con un futbol humanista?

Se trata de consentir y darle importancia al jugador o entrenador ya sea tomándole fotos, videos o con entrevistas, quizá en un principio no valoran tanto eso, después mucho de nuestro trabajo estaba en todas las redes sociales de nuestros jugadores. Créeme que a mí me hubiera encantado tener fotos o videos de cuando jugaba.

¿Qué jugadores destacados participan en la Liga?

Tengo mucha satisfacción ver a jugadores nacionales como internacionales. Por ejemplo, Carlos Hernández, Favio Sifuentes y Ángel Chavarría. Al preguntarles por qué juegan aquí, siempre me responden que es por el nivel. Hace tiempo, cuando vino a jugar el equipo de Reynosa vs Monclova, vi al jugador Carlos Hernández (Poper), y me gustó mucho su estilo futbolero. Un día me enteré que jugaría en mi Liga, lo cual me sorprendió.

¿Qué satisfacción te ha dejado el ser organizador?

Mucha alegría, felicidad, orgullo poder lograr organizar torneos de futbol ya que es mi pasión este deporte y sobre todo que es una manera de seguir en el mundo del futbol ya que yo ya no puedo jugar. Gracias a la buena organización que se tiene dentro de la liga, varias empresas como SIMAS y PYTCO me contrataron para organizar su liga interior de futbol.

¿Aspira algún día dirigir la Liga Municipal de Futbol de Monclova?

Sinceramente en algún momento lo llegué a pensar, pero muy a futuro, quizá cuando se termine la COPA ANDRY SPORT y que mi trabajo me permita tener el tiempo suficiente que se necesita para poder dirigir la Liga Municipal de Futbol de Monclova. Varias personas que están en el medio del futbol me han comentado que me anime a dirigir, pero no es el momento.

¿Cómo le gustaría que lo recordarán?

Espero seguir un buen tiempo en este medio, ya que es muy satisfactorio trabajar en algo que es mi pasión, mientras mi familia y trabajo (IMSS) me lo permitan ahí estaré en el medio del futbol. Mi sueño siempre es tener una cancha de futbol propia, espero algún día pueda cumplirlo. Cuando me retiré de esto, me gustaría que los jugadores simplemente que cuando me vean o me encuentren, me saluden.