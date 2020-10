Entierran a su gata para luego descubrir que estaba viva y que el difunto era un conejo

PUBLICIDAD

Una familia estadounidense pasó por todo un abanico de emociones desde el funeral de la que pensaban que era su mascota, la gata Kitty. Eric Schmidt contó en Twitter que una noche Kitty desapareció y al día siguiente encontraron el cadáver de la felina en la calle, cerca de la casa.

Grande fue la sorpresa cuando, después del funeral –una bonita ceremonia de despedida que marcó el comienzo de las preparaciones para una vida «post-Kitty»–, la gata reapareció, viva, como si nada. Al volver a casa después del entierro, el padre de Eric miró por la ventana de atrás, como siempre hacía, y ahí estaba la ‘difunta’ en carne propia.

«Acertaste. Enterramos al gato de alguien más. Creo que es verdad que los gatos tienen nueve vidas», escribió el padre en el chat familiar. Eric y su hermana no pudieron creérselo hasta que llegó la confirmación gráfica en forma de una nueva foto de Kitty, con vida y luciendo un hocico despreocupado.

Pero la historia no terminó ahí. Para más, resultó que el cuerpo enterrado no pertenecía a ningún felino. «Oh, por cierto, desenterré el cadáver y lo llevé a nuestro veterinario, y no tenía un chip. Porque era un conejo», escribió a Eric su madre, pidiendo que no se lo contara a nadie.

La historia tuvo lugar hace cinco años, pero Eric decidió tuitearla de nuevo esta semana para recuperarla y tener de cerca las memorias del pasado después que su cuenta fuera ‘hackeada’, y el caso de Kitty ha vuelto a hacerse viral. También detalló que la foto de la gata fue publicada por su hermana, quien se la pidió a su madre y luego la reenvió en el chat grupal.