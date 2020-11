Entrega Ancira el control de AHMSA; pide desistimiento

PUBLICIDAD

Al señalar que quiere limpiar su nombre y disfrutar su fortuna personal de 170 millones de dólares, Alonso Ancira Elizondo confirmó que entregará a mediados de diciembre sin falta el control de Alto Hornos de México a Julio Villarreal dueño de Villacero.

En entrevista concedida desde España a Carlos Loret de Mola, señaló: “hoy por hoy estoy dispuesto a dejar AHMSA, tengo 70 años, me quedarían 10 de vida, quiero terminar todo esto con mi nombre limpio”.

Indicó que está en negociaciones con el dueño de Villacero, Julio Villarreal.

A cambio pide negociar un desistimiento de la persecución encabezada por el Gobierno Federal.

Previamente había dicho que estaba dispuesto a pagar los 200 millones de dólares por el supuesto sobreprecio en la venta de la planta de agronitrogenados.

“solo que me diga dónde y AHMSA les paga a plazos, aunque finalmente reconoció que entregar el control de AHMSA tenía implícito el arreglo de su libertad.

Se autocalificó como un ‘Perseguido Político’, ‘Chivo Expiatorio’ y habló de temas muy importantes alrededor de su caso.

El Director de Altos Hornos de México dijo que inicialmente creía que esta situación era un daño colateral en una batalla política, pero espera aún poder limpiar su nombre, porque insiste no cometió ningún delito.

Negó relación alguna con Carlos Salinas de Gortari de quien dijo “ya es un cadáver”, pero también rechazó categóricamente haber hecho favores “políticos” al ex presidente Enrique Peña Nieto, al ex Secretario Luis Videgaray Caso y al mismo Emilio Lozoya Austin ex Director de Pemex.

Insistió en su versión de una relación de negocios con Lozoya Austin desde el 2012, motivo por el que se generó el pago de los 3 millones de dólares, por lo cual insistió, no se trató de ningún soborno.

Muy relajado, y asegurando que tiene una gran vida en España, Alonso Ancira “capoteó” y “bateó” la mayoría de las preguntas del famoso periodista mexicano.

Sobre la venta que hizo de la empresa Agronitrogenados a Pemex en el período de Peña Nieto, aseguró que no la hubiera vendido si hubiera logrado la compra de una empresa filial que le hubiese hecho fuerte la producción.

Y subrayó que el costo de la empresa de 275 millones de dólares fue determinado por la evaluadora ICA Flour, la cual incluso restó del costo original 154 millones de dólares que estimó para una rehabilitación de la misma.

Sobre la versión del Presidente de la República que esa empresa cuesta 50 millones de dólares, Alonso Ancira Elizondo respondió a Loret de Mola “no ha demostrado el avalúo donde afirma que eso cuesta, no está ni siquiera en el expediente judicial esa parte que sería importantísima en el ámbito legal”.

Indicó que Agronitrogenados es una planta ubicada en un predio de 200 hectáreas y que está totalmente construida en base de cemento, por lo que asegura Ancira que el pago de los 275 millones de dólares, son legales avalados por ICA Flour.

NO CONOZCO A AMLO

Cuestionado si hubo algún desacuerdo político con el Presidente antes de que ganara la elección, el empresario monclovense dijo “en mi vida nunca estuve con López Obrador, una vez lo vi en una reunión cuando era regente de la Ciudad de México, pero nunca he estado con él”.

Aceptó que políticamente es un empresario que se ha identificado siempre con el PRI, “la verdad, nunca esperé que el ‘Peje’ ganara”.

Sin embargo, apunta con índice de fuego a la campaña política en su contra, tras asegurar que no hay un delito real encuadrado en su contra.

ALFONSO ROMO FUE CONSEJERO EN AHMSA

Asimismo, otra de las preguntas del entrevistador en las que la respuesta de Ancira Elizondo fue positiva, es que conoce a Alfonso Romo, jefe de la oficina de la Presidencia de la República, porque fue en un tiempo consejero en Ahmsa.

Sobre si le ha brindado Romo ayuda por su situación Ancira dijo “no puedes defender algo que no está encuadrado legalmente, sí lo ha intentado, pero no hay resultados”.

Dijo no tener claro el reclamo que le hace el Gobierno, y aseguró que después de 4 meses le devolvieron sus cuentas bancarias.

Que las cuentas bancarias de Altos Hornos de México fueron “escudriñadas” de manera intensiva, pero el sistema financiero de la empresa, es tan preciso y tan directo que no encontraron nada, “porque no hay nada ilegal” insistió Ancira.

“EMILIO NO ME ACUSA A MÍ”, ANCIRA

Sobre su relación con Emilio Lozoya, el aún Presidente del Consejo de Altos Hornos de México Alonso Ancira, insistió que lo conoce desde joven cuando su padre fue Secretario de Minas y Energía “yo ya tenía Ahmsa”.

Pero no fue sino hasta el año 2012 cuando tuvo un acercamiento con él, cuando en ese entonces tenía planes de construir el túnel de Toluca a la Ciudad de México, “el trabajo que se le asignó a Lozoya en ese entonces era crear el contacto con los chinos que nos ayudarían a impulsar el proyecto”.

“Me presentó a todos los chinos, lo invite a cenar con buenos vinos, nos vimos en parís a tomarnos unas copas de champagne, por eso entraron a mis cuentas”, expresó.

Alonso Ancira dijo a Loret de Mola que Emilio Lozoya no lo acusa a él en ningún momento de su declaración ante lo que el periodista le señala que hay una parte donde sí hay señalamientos directos, “yo no he visto eso”, fue la respuesta del empresario.

NIEGA “FAVORES POLÍTICOS” PARA PEÑA NIETO

Ante la pregunta de Loret de Mola si hizo favores políticos al ex Presidente Enrique Peña Nieto, el empresario acerero negó aportar acciones importantes a la campaña, “si hablamos de plumas, de esas que decían PRI, sí, aporté algo; si hablamos de láminas para que repartiera con gente de escasos recursos, sí, aporté algo”.

Pero añadió que no hubo favores extraordinarios para su campaña “Peña apuntaba directito a los pinos, era el candidato natural”.

Rechazó que hubiera sostenido una reunión con Peña Nieto y Videgaray antes de que se concretara la compra de Agronitrogenados.

“Videgaray era Secretario de Hacienda, teníamos una relación un poco distendida sin decirle que era una enemistad, a mí me caía muy bien Emilio Lozoya ahora no sé qué pensar, si en verdad me metió en un follón”, comentó.

Puntualizó que hubo un arreglo entre Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador para incluir a Meade como el candidato, que como político lo califica como “mediocre”, aunque reconoce que es buena persona. Mientras asegura Ancira que, si el candidato hubiese sido el Doctor Narro, sería él quien hoy en día estuviera en los pinos.

“LOS CARIÑOS NO NACEN, SE HACEN”, INDICÓ ANCIRA

Referente a si se arrepiente de no haber estado políticamente con “el Peje” en su momento, Alonso Ancira rio ante la pregunta del entrevistador y dijo, “pues de haberle ‘metido’ dinero a lo mejor hubiera suavizado las cosas”.

Fue momento en que indicó que como persona siempre ha sido priista, e incluso aprovechó la oportunidad para poner de ejemplo las pasadas elecciones en Coahuila en las que el PRI dejó ‘carro completo’.

“¿Qué le dice eso? Que hay un rechazo a la forma de gobernar, es la única que se puede plantear”, indicó Ancira preguntándole a su entrevistador.

Y añadió “es un rechazo a la política gubernamental, muchos priistas se arreglaron con Morena yo no creí que el señor iba a llegar”.

SI PIDIERA AMLO DISCULPAS, HABRÍA UNA PROPUESTA DE ARREGLO

“A mí no me pidió ni disculpas, igual que dice que hay empresarios corruptos debería disculparse, sí podíamos hablar de una devolución de lana, un programa de donativos para saber que va a hacer con los 200mdd yo soy hombre de negocios, negocio todo menos mi hija”, indicó Ancira.

Aclaró y fue enfático al señalar que si AMLO le hace una propuesta tal vez esto podría llegar a un buen término.

Pero insistió en que el recurso lo debe pagar AHMSA y a plazos “Ya no tengo los 200 mdd”.

Y añadió “AHMSA es mi creación, es parte de mí, quiero que esto se arregle porque creo que nadie puede estar arriba de una población, deseo que se rescate a la empresa para que siga siendo motor de desarrollo de mis trabajadores, de mis empleados y de Coahuila”.

LA FORTUNA DE ANCIRA SUMA 170 MDD

Alonso Ancira se dijo dispuesto a sacrificar su sistema accionario con Ahmsa a cambio de que “alguien” invierta dinero en Altos Hornos para que vuelva a tomar rumbo.

Cuestionado al respecto por Carlos Loret de Mola, Ancira dijo que él tiene un capital declarado por 170 millones de dólares, cuando la acerera “repuntó” el capital llegó hasta 700 mdd.

NI EN PESADILLA PRESENTÍA QUE IBA A ESTAR PRESO

“No la vi venir, ni en pesadilla, el delito que se me acusa no alcanza una pena corporal, ni llevar un proceso”, dijo Ancira en la entrevista.

Sobre su tiempo en la cárcel española el empresario dijo que el sistema carcelario es muy diferente, que en España sí creen en la reincorporación social, que los funcionarios carcelarios son gente preparada, y que entre los presos hay respeto y educación.

Para hacer una comparación, Ancira le preguntó a Loret de Mola si conoce el Instituto Cumbres en México a lo que el entrevistador respondió que sí “pues es mucho mejor la cárcel en España”.

Dijo que hay una biblioteca que ya la quisiera la universidad, que tienen una enfermería de primer nivel, una alberca olímpica y las instalaciones son de lo mejor, “yo tenía mi propio dormitorio”.

El empresario monclovense, dijo que hoy lleva una vida tranquila y pacífica en España, no tiene un brazalete electrónico y solo debe firmar un día sí y un día no.

“Vivo a un lado de una iglesia para que se me aparezcan todos los santos”, puntualizó tras resaltar que ha ido a Madrid, a Santiago de Campostela, a Mallorca, y que se alimenta de lo mejor y disfruta de la vida.

“Yo ya lo que quiero es disfrutar, limpiar mi nombre”, aseguró. Sobre si busca venganza respondió: “la venganza envenena”.

Sobre palabras dirigidas a Andrés Manuel, el empresario dijo “quiero acabemos bien, no quiero quedar como que hice algo ilegal, no lo hice, y segundo trate de completar su mandato de la forma correcta por el bien de mi país, Usted acabe bien”.

LOS VALIENTES, MUEREN DE PIE

Finalmente, sobre la emblemática foto de las esposas con una imagen en su rostro de gesto de combate o pelea, Ancira Elizondo dijo “los valientes, mueren de pie no se acobardan no tenía por qué taparme la cara, no estoy avergonzado de nada, ese es el mensaje que traté de hacer llegar”.