Entregan útiles fundaciones americanas a alumnos de Acuña

Algunas Fundaciones de Estados Unidos dotaran de paquetes de útiles escolares, en un principio a 300 alumnos de educación básica, dio a conocer la gestora social, Brenda Martínez.

“Si bien el ciclo escolar iniciara de manera virtual, los alumnos requerirán de útiles básicos como cuadernos, plumas, lápices, colores y otros tantos para realizar los trabajos y tareas que se les encomendaran, dijo.

Añadió que las Fundaciones: Paper Houses Across the Border de San Antonio, Texas y Brigde Builders for the Cross, de Oklahoma, son quienes destinaran recursos para que por lo menos en una primera etapa se dote de paquetes de útiles escolares a 300 estudiantes en Acuña.

“Continuamos apoyando a las familias acuñenses, sobre todo las más vulnerables, gracias a la intervención de estas y otras organizaciones estadounidenses. No bajamos la guardia en materia de salud, que ahora ha afectado a tantas familias, pero como nos han llegado solicitudes de útiles escolares, nos hemos dado a la tarea de realizar la gestión correspondiente”, subrayó.

Refirió que durante los recorridos que realiza por la ciudad, se ha dado cuenta de la gran afectación económica que ha generado la pandemia por el COVID-19; muchos y muchas han perdido su empleo y en algunos casos ambos y entonces para hacerse de recursos para subsistir es una gran dificultad.

Finalmente indico que este proyecto de útiles escolares se trabaja con algunas Fundaciones del vecino país del norte para que en fecha próxima se pueda disponer del recurso para adquirir los paquetes y entregarlos.