Es asesinato: Exige Guillermo del Toro justicia para Giovanni López

El director mexicano se ha pronunciado respecto a lo que le sucedió a un albañil que fue golpeado por policías de Jalisco por no usar cubrebocas.

Los recientes hechos tras la muerte de un albañil de nombre Giovanni López a manos de policías de Jalisco por no usar cubrebocas, han causado la ira de Guillermo del Toro, pues se pronunció exigiendo justicia para el ciudadano.

El cineasta mexicana se expresó a través de sus redes sociales para pedir que el caso no quede impune.

«A mas de un mes, no hay respuestas, no hay arrestos. No es abuso de autoridad. Es asesinato. El sinsentido -la locura absoluta- es que ocurra un asesinato a nombre de un asunto de salud publica», mencionó la estrella.

Junto a su mensaje, compartió la imagen de una convocatoria que se hace para realizar una marcha en el Parque Rojo de Guadalajara, a las 17:00 horas de hoy, con el lema #JusticiaParaGiovanni.