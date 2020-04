“Es una gran satisfacción”

PUBLICIDAD

Su pasión era el beisbol hasta que un día “Lachita” lo invitó a jugar futbol. Más tarde fue representante de equipo, entrenador y ahora es presidente de la Liga Intermunicipal Independiente de Ciudad Frontera.

Jaime Serna Castillo, nació el 17 de noviembre de 1964, vive en la colonia Industrial y es originario del Barrio El Alacrán.

Su padre, Artemio “Tegua” Serna, fue beisbolista y jugó en la Liga del Norte y en Torreón, y le inculcó esta disciplina al igual que a sus hermanos como Rogelio, quien probó suerte con Rieleros, Tigres y terminó su carrera en el circuito del Norte.

Un día Jesús “Lachita” Mata, entonces presidente de la Liga de Futbol Frontera buscó talento en el Alacrán, y lo invitó a jugar un partido amistoso.

De inmediato, Serna que tenía 12 años entró a su casa, cortó la pantalonera de beisbol -porque no tenía un short- y aunque se llevó la regañada de su vida, jugó con el equipo Internacional y se enamoró del futbol.

A los 18 años, ingresó al departamento de Combustión e Instrumentación de AHMSA. De inmediato se incorporó con el equipo de futbol y se consolidó con uno de sus mejores delanteros. Pronto, se convirtió en representante del equipo y luego en DT.

En la colonia donde vivía, empezó a apoyar al equipo Industrial, que era integrado por jóvenes de este sector, pero en el 2006 el entonces entrenador, Javier Rodríguez, emigró a Estados Unidos y él se quedó al frente.

Durante cuatro temporadas en la Liga de Frontera llegó a la final, sin embargo, fue en la última que logró el campeonato tras vencer al CETis 46.

¿Cómo fue que creó la Liga?

Me propusieron algunas personas, estaban inconformes con la administración de la Liga Futbol. Yo siempre les dije que no quería nada, pero al final me convencieron. Mi propuesta fue hacer otra Liga y los equipos respondieron. Armamos un buen equipo de trabajo y nuestra primera temporada fue en el 2009.

¿Quién fue el primer campeón?

Fue Plebeyos en la categoría Especial. Era un equipo de mucha tradición, fue bicampeón, tenía muy buenos jugadores como Fabela, quien era el estandarte; y también estaba Arturo Sánchez en la portería. En el 2016, se desintegró el equipo. Y en la categoría de ascenso, fue Allende.

¿A qué dificultades se enfrentó?

Al iniciar la Liga, temíamos que no iba a salir bien la organización, pero no fue así. Conté con el apoyo de Cristóbal Sánchez y Jorge Flores, ellos me fueron guíando y salieron las cosas bien. Las inauguraciones tratábamos de organizarlas más formal con maestro de ceremonia, banda de guerra, pancartas y entre muchas cosas más.

¿Cómo fue la relación con los árbitros?

En un principio, los árbitros que pitaban en la otra Liga, no quisieron trabajar con nosotros, es entendible. Contratamos al Colegio del Oriente, ellos aplicaron las reglas y eran estrictos, pero los jugadores se quejaban de ellos, y que los anteriores eran más flexibles. Entonces cambiamos al Colegio de árbitros de Monclova, ellos eran más estrictos y tampoco los quisieron. Fue un estira y afloja, y estaban acostumbrados a otra cosa. Por último, los árbitros de la otra Liga se vinieron para acá.

¿A qué otros retos se enfrentó?

Sin duda, a los campos, y es hasta la fecha. Primero tuvimos 26 equipos, y teníamos muy pocos campos para rolar. También darle mantenimiento; cortar, regar y entre otras cosas. En un inicio, con recursos propios tuvimos que darle mantenimiento, andábamos con el machete y recogiendo basura.

Cuando se incrementa el número de equipos ¿Qué acciones tomó?

Fue en la segunda temporada cuando tuvimos 28 equipos, después 32 y así sucesivamente. El reto, fue la falta de campos, solicitamos el HFI, el cuartel y maquinados, pero no nos dábamos abasto. Era juego tras juego, entonces decidimos empezar a rolar los sábados. Aquí nos enfrentamos a otra situación, muchos no querían jugar porque estaban en otra Liga o trabajando. Con esfuerzo, se convenció y ahora jugamos a partir del viernes.

¿Cómo solventaron el sistema de juego ante tantos equipos?

Desde la primera temporada teníamos la categoría Especial y Primera “A”. Ante el incremento, reglamentamos las franquicias y los ascensos. En el 2013, abrimos una categoría más; Primera “B”. Aquí empezaron a jugar los de nuevo ingreso. Como reglamento, en la Especial son 16 equipos, en la “A” 18 y el resto en el “B”.

¿Cuál es el máximo de equipos que llegó a tener?

Fue en el 2014, fue algo muy extraño. El director de deportes de ese entonces, me dijo que él quería manejar la Liga, lo cual no estuve de acuerdo, y que mejor convocara a su propia Liga, y si los equipos se querían ir adelante. El atractivo de ellos, es que su Liga iba a ser gratis y se premiaría con dinero. En un principio jaló a muchos equipos, pero no les cumplieron y les empezaron a cobrar, y no empezó la Liga. Por este motivo, llegamos a tener 64.

¿Cuál es equipo más ganador de su Liga?

La competencia es muy variada, el que yo recuerdo fue Independencia, quien se coronó tricampeón. Mas o menos en el 2013, vencieron a Necios, Industrial y Real Occidental. Los dirigía el “Negro” Rodríguez. También recuerdo que estaba Erbey Rodríguez, siempre fue buenísimo, era un delantero letal. Ahora es jugador de Rogo y también está en la Liga de Veteranos.

¿Cómo empiezan a unirse las familias?

Se empezó a registrar algo muy notorio. Muchas familias acuden a los juegos los fines de semana. Empezamos en las inauguraciones. Invitábamos a los jugadores a que se llevarán a sus familias. Llevamos show de payasos, grupos de animación y regalábamos paletas. Creo que esto les dio confianza en ir a los campos. Los equipos que llevan más familia son Allende, Pumas Occi, Internacional, Ángeles entre otros.

¿Cómo se genera empleos indirectos?

Cuando las familias empezaron a ir a los campos, vendedores hicieron lo mismo. En una época me contactaban y me pedían el rol de juegos, me preguntaban que equipos acarraba más gente. Llegó el momento que ellos ya sabían y solo preguntaban por ciertos equipos, no porque les gustará su futbol, sino por las familias. Cuando crecimos en equipos, jugábamos en 5 horarios, y ya había muchos vendedores en todos los campos.

¿Qué satisfacciones le ha dejado ser presidente?

Lo que te deja el futbol es amistades y amigos. Me quedó con los comentarios positivos y el haber levantado la Liga. Otra es haber participado como Liga en la Copa Telmex en el Nacional del 2009 de México, en el 2013 en San Luis Potosí y en el 2016 en Querétaro. Desde que soy presidente nunca se ha dejado de participar. Es una gran satisfacción estar como el presidente muchos años.