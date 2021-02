Esclaviza la tecnología

PUBLICIDAD

La población actualmente se encuentra “poseída”, esclavizada por la tecnología, que los ha desconectado de lo que en realidad importa, la convivencia, de la fe, la familia, por lo que es necesario buscar un equilibrio, para que la sociedad se fomente en los valores y sea más conscientes.

Lo anterior lo dijo el Párroco Eduardo Neri Frías, durante la homilía que dio este domingo de manera virtual, al continuar cerrados los templos, o en este caso Santiago Apóstol ante los contagios que se registraron entre los sacerdotes.

Durante el mensaje que emitió a la población, señaló que anteriormente se hablaba de una posesión demoníaca a las personas que no podían hacer las cosas a voluntad, debido a alguna enfermedad, que en ese entonces era desconocida.

Sin embargo, en la actualidad la población se encuentra poseída, esclavizada, no por un ente, sino por las tecnologías que mantienen cautivos a la población y se olvidan de la gente que está a su alrededor y de lo que en realidad es importante.

Señaló que hay un ejemplo son los niños, quienes pasan más horas en un celular o juegos de computadora que con un lápiz o un libro para leer, o haciendo cosas que puedan sentir y apreciar.

“Si nos ponemos a analizar a esos niños desde pequeños, a los niños que les llaman nativos digitales, que han nacido en el mundo digital, no solo han nacido en esa época, sino que han sido esclavizados a esto”.

Pero esto no se centra en los menores, sin en la mayor parte de la población, que pasan gran parte con el celular en la mano, viendo lo que pasa a los demás o en el mundo, y no solo ven sino que interactúan dando likes, opinan, expresan sus cosas.

Señaló que por desgracia es más tiempo el que se pasa con ese tipo de interacciones que con lo que se dedica a las personas reales, no virtuales, la gente con quien compartimos lo que vale en la vida.

Es por eso que señaló que se tiene que buscar un equilibrio, donde se debe dar la importancia a las cosas espirítales, a la familia, la convivencia y lo que en realidad importa.