Escuela impide a alumno acudir a su graduación por su cabello

PUBLICIDAD

El padre del alumno Jaime Espinoza, calificó de discriminatorio lo sucedido y lo compartió en redes sociales.

Recibirse de la licenciatura genera mucho orgullo a las familias, sin embargo, un estudiante en Chile, no tuvo una gran experiencia en su graduación, debido a que la escuela a la que pertenece le negó el acceso por su corte de cabello.

“A mi hijo no lo dejan hacer la licenciatura, el profesor Mario Torres no lo deja hacer la licenciatura, por el corte de pelo de mi hijo (…) Colegio Salesiano San Ramón discriminando alumnos por corte de pelo”.

Padre de Jaime Espinoza

Durante el video, el padre del estudiante, quien también se llama Jaime Espinoza, reitera que solo por el corte de cabello no dejan que su hijo ingrese a la ceremonia, por lo que para él es “discriminación del colegio”.

Posteriormente, el padre de Jaime Espinoza se acerca hacia el profesor que “discriminó” al estudiante para enfrentarlo y le indica que no quiere reconocer su acto de discriminación.

Postura del estudiante y su padre ante los hechos

De acuerdo al medio local Mega Noticias, el estudiante se sorprendió porque no le permitieron ingresar a la ceremonia graduación.

“Quedé enojado porque no entendí por qué no me dejaron entrar si tampoco era algo malo, ya que en la licenciatura íbamos a estar solo los alumnos, no iban a estar los apoderados”.

Jaime Espinoza

Según Jaime Espinoza, las autoridades de la escuela manifestaron que él llamaba mucho la atención y debía raparse en el momento, no obstante, al estudiante le entregaron su diploma y tuvo que dejar las instalaciones del colegio.

Por su parte, el padre de Jaime Espinoza detalló que solo había ido a la escuela a dejar a su hijo, pero a los cinco minutos le llamaron para recogerlo, debido a que no podía “realizar la licenciatura por el corte de pelo que tiene”.

“Estaba siendo discriminado por un peinado que no le iba a afectar en nada al colegio y a la licenciatura. (…) El daño está hecho, el colegio con que se comunique y pida las disculpas de la situación sería suficiente”.

Padre de Jaime Espinoza