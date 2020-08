Espera la SEDU información oficial de regreso a clases

PUBLICIDAD

Las autoridades educativas esperan una información oficial por parte de la Secretaría de Educación en el estado en cuanto al regreso a clases, informó Arón Rodríguez de Lara, subdirector de servicios educativos.

Luego de que este lunes el presidente de la República Mexicana, Andrés Manuel López Obrador, junto a Esteban Moctezuma dieran a conocer que las clases serán de manera virtual, se le cuestionó al subdirector Arón sobre el tema.

“Como siempre lo he dicho yo prefiero no dar una información que vaya a confundir a los padres de familia, mejor me gustaría que me dieran la oportunidad que me lo digan oficialmente para informar a la población” puntualizó.

Aclaró que efectivamente es una información que se dio a nivel nacional, pero hay que esperar como será a nivel Coahuila.

Y aunque se maneja una fecha tentativa de regreso a clases para el 24 de agosto, hay que ver qué información surja a través de la estructura educativa, ya que una información puede cambiar de un día a otro, finalizó.