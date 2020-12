Esperan menores ventas en diciembre

PUBLICIDAD

Para el mes de diciembre el sector comercial espera un comportamiento similar al del Buen Fin, el año pasado se tuvo una derrama aproximada de 60 millones de pesos hoy se espera a lo mucho llegar a los 45 millones comentó Ricardo Zertuche, Presidente de la Cámara Nacional del Comercio.

Señaló que diciembre trae consigo ofertas, descuentos en muchos comercios de la ciudad, pero hay falta de flujo en la ciudad y la región, esto debido al desempleo y a la falta de pago de prestaciones como lo es el caso de Altos Hornos de México.

En la Zona Centros se espera presencia de mucha gente en los comercios, los protocolos continúan, policía covid hace revisiones y sin lugar a dudas quien no cumpla y haya necesidad de que le cierren se hará.

No se han cerrado como tal, sí han llamado la atención por pequeñas fallas en algún protocolo, pero no de importancia, como que no dejen entrar sin cubrebocas y tener gel antibacterial a la entrada, continuar a la disciplina de no propagarlo.

Indicó que la cuesta de enero se vive en el comercio, ya están preparados porque será un año muy complicado el cierre e inicio, pero estar en esta situación permite evolucionar, a analizar, hacer cambios y estrategias, hay sectores que han tenido incremento en ventas en línea, es una invitación para no quedarse a ver qué sucede, mejor actuar antes de que la crisis llegue a dañarte.