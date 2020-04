Están cayendo como moscas sin protección: Jaime Bonilla sobre médicos del IMSS (VIDEO)

México.- El gobernador del estado de Baja California, Jaime Bonilla señaló que de cara a la Emergencia Sanitaria por el coronavirus Covid-19, estaba consciente de que el “talón de Aquiles” para la entidad, serían las clínicas del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), pues dijo que desde su perspectiva, la delegación estatal del organismo no tomó el asunto con la preocupación debida.

En una transmisión en video que realizó a través de su cuenta de Facebook, el mandatario refirió que el asunto relacionado con la falta de atención a los centros de salud que más le genera intranquilidad, es el referente a los médicos que se desempeñan en ellos, ya que dijo, han sido afectados de lleno por el Covid-19.

“Lo que me preocupaba más y me sigue preocupando ahora más que nunca, es que los mismos médicos que tiene el Hospital General, los tiene el Seguro Social. Y ahora estamos viendo que están cayendo como moscas, porque no se les dio la protección” Jaime Bonilla

En compañía del secretario de salud del estado, Alonso Óscar Pérez Rico, el gobernador acusó que debido a la falta de atención oportuna en el tema de abasto de insumos para los profesionales de la salud en el IMSS, se generó un problema del que dijo, afectó a todo el estado de Baja California. Así lo sentenció al indicar que de poco sirvió que el personal médico haya recibido en el Hospital General del estado, los materiales necesarios para atender a los pacientes con coronavirus, cuando en las clínicas del Seguro Social , donde también trabajan, no se les suministraron. El problema del Seguro Social, afectó a la Salud del estado, porque siento yo que no se han aplicado y esa es la realidad”Jaime Bonilla

Baia baia el Gobernador de Baja California Jaime Bonilla diciendo que los médicos «están cayendo como moscas». Perdona a tu pueblo @EugenioDerbez , la ignorancia y el tercer mundo les ha pegado muy cañón. pic.twitter.com/ixMny8lISz — Mar L. Flores (@MarLF15) April 13, 2020

Denuncia de Derbez tiene imprecisiones pero de fondo es verdad, acepta

Por otro lado, Bonilla se refirió al video del comediante Eugenio Derbez , en el que el también actor denuncia la escasez de insumos médicos en el IMSS de la ciudad de Tijuana, sobre el cual el gobernador dijo que si bien los dichos tenían muchas imprecisiones, algunos de los señalamientos son ciertos.

Al insistir que si bien lo dicho por Derbez no es completamente real, el mandatario reiteró que el fondo de las acusaciones son verdaderas, pues al menos en Baja California, “el Seguro Social no se ha puesto las pilas”.