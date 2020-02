Estas son las 50 mujeres que acusaron a Harvey Weinstein

Ambra Battilana Gutiérrez , una modelo filipina-italiana, tenía 22 años cuando fue invitada a la oficina de Weinstein en el barrio Tribeca de Nueva York. Él se abalanzó sobre ella, manoseando sus senos e intentando poner una mano sobre su falda mientras ella protestaba. Ella fue directamente a la policía. The New Yorker publicó una cinta de audio grabada cuando estaba equipada con una toma de cable de NYPD. En la grabación, Weinstein le ruega que se una a él en su habitación de hotel. Ella se niega y le pregunta por qué le había tocado el pecho el día anterior. “Oh, por favor, lo siento, solo entra. Estoy acostumbrado a eso. Venga. Por favor «, dice. «¿Estás acostumbrado a eso?» Gutiérrez pregunta. «Sí», responde Weinstein, y luego agrega: «No lo volveré a hacer». También dice: «No arruines tu amistad conmigo durante cinco minutos».

Zoe Brock , una modelo y escritora de Nueva Zelanda, entonces de 23 años, aceptó una invitación a la suite del hotel de Weinstein en Cannes, creyendo que otros estarían presentes. Cuando otros se fueron, se encontró «sola en una suite de hotel remota con Harvey follando con Weinstein» , escribió en su blog. Ella alega que él se quitó la ropa y le pidió un masaje, obligándola a correr al baño para escapar. «Harvey me persiguió, polla, pelotas y todo, y golpeó la puerta con los puños, suplicándome que saliera». Ella accedió a salir una vez que él estuviera completamente vestido y luego se fue.

Katherine Kendall, quien apareció en la película Swingers, le dijo al NYT que tenía 23 años cuando Weinstein la invitó a una proyección que resultó ser un viaje en solitario con él al cine. Luego, le preguntó si iban a su departamento a recoger algo, donde fue al baño, regresó con una bata y le pidió que lo masajeara. Ella dijo que él le dijo «todos lo hacen», pero ella se negó. Salió de la habitación y volvió desnudo. “Literalmente me persiguió. No me dejaba pasarle para llegar a la puerta ”, le dijo al periódico. Luego le suplicó que al menos le mostrara sus senos, pero ella se negó.

Tomi-Ann Roberts era una joven universitaria de 20 años que trabajaba como camarera cuando Weinstein organizó una audición en su hotel. Cuando ella llegó, él estaba desnudo en el baño, alegó en el NYT. Él le dijo que tendría una audición mucho mejor si se sintiera cómoda «desnudándose frente a él», ya que podría tener que interpretar una escena en topless. Ella se fue, disculpándose, diciéndole que era demasiado mojigata para aceptarlo.

Ashley Judd , una actriz estadounidense que ha protagonizado una serie de éxitos de taquilla, tenía 20 años cuando Weinstein la invitó al hotel Peninsula Beverly Hills para lo que ella pensó que era una reunión de desayuno. En cambio, la envió a su habitación donde apareció con una bata de baño y le preguntó si podía darle un masaje o si podía verlo ducharse, le dijo al NYT. Ella dijo que sus pensamientos eran: «¿Cómo salgo de esta habitación lo más rápido posible sin alienar a Harvey Weinstein».

Emma de Caunes , una actriz francesa, conoció a Weinstein en una fiesta de Cannes en 2010. Le dijo a The New Yorker que la había invitado a un almuerzo en el Ritz de París. En la habitación del hotel desapareció en el baño, dejando la puerta abierta. «Estaba como, ¿qué demonios, se está duchando?» ella dijo. Él salió desnudo con una erección y le exigió que se acostara en la cama, dijo. Él le dijo que muchas otras mujeres lo habían hecho antes que ella, pero ella se fue y cerró la puerta.

R omola Garai , una actriz británica que actuó en la Expiación y la serie de la BBC la hora, tenía 18 años cuando Weinstein hizo una prueba de su vestido sólo con un albornoz en el hotel Savoy, dejándola “violado”. Ella le dijo a The Guardian que «solo trató de entender que era normal porque, en lo que a mí respecta, era una entrevista de trabajo». Sabía que me había sucedido algo que no me gustaba y que me sentía menospreciado por eso. Pero no sentí que tenía derecho a quejarme ”.

Dawn Dunning tenía 24 años, asistía a la escuela de diseño y era mesera en Nueva York cuando conoció a Weinstein. El aspirante a actor fue invitado a una comida con él en un hotel de Manhattan, pero al llegar se le dijo que fuera a su suite porque estaba llegando tarde a una reunión. Ella le dijo al NYT que lo encontró solo en una bata de baño detrás de una mesa de café cubierta de papeles que él dijo que eran contratos para sus próximas tres películas. Ella alegó que él le dijo que solo podía firmarlos con la condición de que tuviera relaciones sexuales a tres bandas con él. Ella se rió y él se enojó, dijo, diciéndole: “Nunca lo lograrás en este negocio. Así es como funciona el negocio «. Ella huyó, dejó de actuar y se convirtió en diseñadora de vestuario.

Según los informes, la actriz Rose McGowan llegó a un acuerdo con Weinstein tras un encuentro en una habitación de hotel durante el festival de cine de Sundance. Recientemente tuvo un papel memorable en la película slasher Scream, que salió en 1996.

Lauren Sivan , ex presentadora de Fox News, alegó que Weinstein la atrapó en un restaurante cerrado y se masturbó frente a ella en 2007 después de intentar besarla.

Liza Campbell , escritora y artista, le dijo al Sunday Times que Weinstein la había convocado a su habitación de hotel en Londres antes de decirle que se bañara con él, lo que ella se negó a hacer.

La actriz francesa Léa Seydoux , que recibió la Palma de Oro en el festival de cine de Cannes por Blue is the Warmest Color, le dijo al Guardian que Weinstein se abalanzó sobre ella e intentó besarla en los labios en 2012 después de un desfile de moda en París. ambos asistieron. “Tuve que defenderme. Es grande y gordo, así que tuve que ser fuerte para resistirlo ”, dijo.

La actriz británica Claire Forlani publicó una cuenta de su experiencia en Twitter, recordando dos reuniones en un hotel donde “me agaché, me zambullí y finalmente salí de allí sin que me lloraran, bueno, solo un poco. Sí, se sugirió un masaje «. Weinstein también habló sobre todas las actrices con las que se había acostado y lo que había hecho por ellas, dijo Forlani.

La actriz canadiense Erika Rosenbaum alegó que Weinstein se masturbaba detrás de ella mientras le sostenía el cuello. En una entrevista con CBC , dijo que el productor hizo avances sexuales agresivos durante tres reuniones separadas hace unos 15 años. El incidente de la masturbación tuvo lugar en una habitación de hotel durante el festival de cine de Toronto, dijo. «Me agarra, me sostiene por la nuca y me mira al espejo y me dice en voz muy baja que solo quiere mirarme y comienza a masturbarse de pie detrás de mí». Ella continuó: «Él realmente tomó algo de mí».

La guionista y actriz Louisette Geiss dijo en una conferencia de prensa que Weinstein se masturbaba frente a ella mientras estaba haciendo un lanzamiento. Estaba en su oficina, adyacente a su habitación de hotel, durante el festival de cine de Sundance en 2008. Weinstein se excusó para ir al baño. Regresó con una bata abierta antes de meterse en el baño. “Cuando terminé mi lanzamiento, obviamente estaba nervioso, y él seguía pidiéndome que lo viera masturbarse. Le dije que me iba. Rápidamente salió de la bañera y agarró mi antebrazo mientras intentaba agarrar mi bolso y me llevó a su baño, suplicando que solo lo veía masturbarse. Mi corazón estaba acelerado y estaba muy asustado ”.

La actriz británica Cara Delevingne alegó que Weinstein la acosó sexualmente al principio de su carrera, y detalló cómo la alentó a besar a otra mujer en su habitación de hotel. Después de que ella se negó y trató de irse, Delevingne dijo: “Se paró frente a [la puerta] e intentó besarme en los labios. Lo detuve y logré salir de la habitación.

Sophie Dix , una actriz inglesa que estaba al borde de una carrera en la industria cinematográfica británica en la década de 1990, le dijo a The Guardian que su trayectoria fue «masivamente reducida» después de un supuesto ataque de Weinstein en un hotel de Londres. Dix, que tenía 22 años en ese momento, describió el presunto asalto como «la cosa más dañina que ha sucedido en mi vida».

Eva Green , que protagonizó la película de James Bond, Casino Royale, dijo que se sintió «conmocionada y disgustada» por una reunión con Weinstein, donde «tuvo que empujarlo». El actor francés respondió a los comentarios hechos por su madre sobre el magnate de Hollywood. Ella le dijo al Telegraph: “Lo conocí en una reunión de negocios en París en la que se comportó de manera inapropiada y tuve que alejarlo. Me escapé sin que fuera más lejos, pero la experiencia me dejó conmocionado y disgustado «.

La cantante y modelo británica Myleene Klass le dijo al Sun que cuando tenía 32 años, el productor de Hollywood le ofreció un «contrato sexual» en un almuerzo en un festival de cine en Cannes en 2010 mientras trabajaba para CNN.

La actriz estadounidense Heather Graham escribió en Variety que Weinstein implicaba que tenía que tener relaciones sexuales con él para obtener un papel en una película. Ella dijo que le había ofrecido la oportunidad de elegir un guión. “Más adelante en la conversación, mencionó que tenía un acuerdo con su esposa. Podía dormir con quien quisiera cuando estaba fuera de la ciudad. Salí de la reunión sintiéndome incómodo ”. Nunca fue contratada para una de las películas de Weinstein.

Lupita Nyong’o , la estrella ganadora del Oscar de 12 Years A Slave, publicó un ensayo personal sobre su presunto acoso en el New York Times . Ella detalló varios encuentros con Weinstein en los que el productor supuestamente ofreció ayudarla en su carrera a cambio de sexo. Nyong’o dijo que se encontró por primera vez con Weinstein cuando estudiaba en el festival de cine de Berlín. Poco después, fue invitada a una proyección en su casa en Westport, Connecticut, donde Weinstein le preguntó si podía darle un masaje.

Cuando ella trató de eludir el pedido ofreciéndole darle uno en su lugar, Nyong’o dijo que Weinstein le dijo que “quería quitarse los pantalones. Le dije que no hiciera eso y le informé que me haría sentir extremadamente incómoda. Se levantó de todos modos para hacerlo y me dirigí a la puerta, diciendo que no me sentía cómoda con eso ”. En una cena posterior en Nueva York, Nyong’o dijo que Weinstein le propuso matrimonio nuevamente y luego la persiguió.

La estrella de Game of Thrones, Lena Headey, dijo que Weinstein le habló inapropiadamente en el festival de cine de Venecia y reaccionó con enojo cuando ella se resistió a sus avances en un hotel de Los Ángeles. En una serie de publicaciones en Twitter , Headey dijo que «se sentía completamente impotente» y Weinstein la acompañó a la salida del hotel «agarrándola y agarrándola por el brazo».

La actriz estadounidense Angie Everhart alegó que Weinstein se masturbaba frente a ella en un bote durante el festival de cine de Venecia. «Acababa de llegar y estaba durmiendo, estaba en mi cama», dijo. «Me despierto y Harvey está de pie sobre mi cama … de repente se baja los pantalones y comienza a hacer sus cosas».

Una actriz y modelo italiana, cuyo nombre no ha sido revelado, le dijo al Departamento de Policía de Los Ángeles que fue violada por Weinstein en un hotel cerca de Beverly Hills en 2013. «La división de robos y homicidios de LAPD ha entrevistado a una posible víctima de agresión sexual que involucra a Harvey Weinstein». , que supuestamente ocurrió en 2013 «, dijo un portavoz de LAPD. Dave Ring, el abogado de la mujer, dijo que su cliente agradeció a las «mujeres valientes» que habían hablado previamente.

La actriz vietnamita Vu Thu Phuong dijo en una publicación de Facebook que acordó encontrarse con Weinstein en una habitación de hotel en 2008 para discutir un papel. Cuando llegó, dijo, la saludó con una toalla y le ofreció mostrarle cómo realizar escenas de sexo.

Jessica Barth , la actriz conocida por sus papeles en la película Ted, le dijo a The New Yorker que en 2011 Weinstein le pidió que le diera un masaje mientras estaba desnudo, un incidente que supuestamente inspiró a Seth MacFarlane a hacer una broma al respecto en el 2013 Oscars después de que Barth le contó al respecto.

La ex actriz Heather Kerr alegó en una conferencia de prensa que Weinstein se expuso a ella y la obligó a tocarlo durante una reunión privada en 1989. Ella dijo que quería tener sexo con ella y se ofreció a llevarla a fiestas donde él le diría con quien necesitaba acostarse. «Estaba congelado por el miedo, tratando de mantener la calma, tratando de no asustarme porque, después de todo, no había nadie más en la oficina», dijo Kerr. Se fue y dejó de actuar poco después: «Me dijo que así era como funcionaban las cosas en Hollywood».

Weinstein supuestamente invitó a Kate Beckinsale, de 17 años, a su habitación de hotel, donde la saludó con solo una bata, le dijo al Hollywood Reporter . “Unos años más tarde, me preguntó si había intentado algo conmigo en esa primera reunión. Me di cuenta de que no podía recordar si me había asaltado o no «.

Alice Evans , una actriz británica, dijo en un artículo de Telegraph que Weinstein la invitó a unirse a él en un baño en el festival de cine de Cannes. «Solo vamos. Estoy justo detrás tuyo. Quiero tocarte las tetas. Besarte un poco ”, supuestamente dijo

Otra actriz y modelo británica, Amber Anderson , dijo que tenía 20 años cuando Weinstein la obligó a una reunión privada en 2013, donde le propuso una relación «personal». «Me dijo que no le dijera a nadie que estaba solo con él, me dijo que si lo hacía podría afectar mis oportunidades», escribió en Instagram . «Trató de tomar mi mano y ponerla en su regazo, que es cuando logré salir de la habitación».

Judith Godrèche , la actriz y escritora francesa, le dijo al New York Times que Weinstein la invitó a su suite de hotel en 1996 en el festival de cine de Cannes para hablar de negocios, pero luego le pidió un masaje, que según él era una costumbre estadounidense. «Lo siguiente que sé es que está presionándome y quitándome el suéter». Godrèche dijo que se apartó y salió de la suite.

Daryl Hannah afirmó que rechazó repetidamente los avances de Weinstein durante el trabajo promocional de Kill Bill y su secuela. Intentó entrar en la habitación de su hotel varias veces, dijo el actor de Splash, y una vez recibió una llave y «irrumpió como un toro furioso». Ella alegó que él le pidió que le tocara los senos y luego le pidió que se exponga a él, le dijo a The New Yorker .

La estrella de los Soprano, Annabella Sciorra, acusó a Weinstein de violación y acoso sexual en 1992. Le dijo al Ronan Farrow del neoyorquino que el asalto ocurrió después de haber filmado The Night We Never Met, que Weinstein produjo. Después de haberla dejado después de una cena grupal, alegó, él se obligó a entrar en su departamento de Nueva York. «Luché pero me quedaba muy poca fuerza». ella dijo. “Y peleé. Luche. Pero todavía pensaba, ¿por qué abrí esa puerta? … me sentí asqueroso «.

La actriz y modelo noruega Natassia Malthe acusó a Weinstein de violarla en una habitación de hotel de Londres después de la ceremonia de entrega de los premios Bafta en 2008. Ella dijo en una conferencia de prensa en Nueva York que él fue a su habitación y cuando ella abrió la puerta él entró y se forzó. sobre su. “No fue consensual. No usó condón «. Ella estaba «completamente asqueada» y se quedó quieta «como una persona muerta», afirmó.

Mimi Haleyi , ex asistente de producción de un programa de televisión realizado por la Compañía Weinstein, acusó al productor de violación al realizar sexo oral con ella sin su consentimiento en 2006. Dijo en una conferencia de prensa en Nueva York que lo había visto varias veces para intentarlo. para mantener una buena relación comercial, pero cuando ella lo visitó en su casa, él se obligó a seguirla. «Le dije que no, no, no, pero él insistió», afirmó, diciendo que Weinstein la inmovilizó en una cama y le quitó un tampón. “Estaba mortificada. Estaba incrédula y asqueada.

La actriz y modelo Dominique Huett presentó una demanda civil de £ 3.8 millones ante el tribunal superior de Los Ángeles alegando que la Compañía Weinstein «ayudó e instigó» a Weinstein en «repetidos actos de mala conducta sexual». Según documentos cargados por Variety , la demanda alega que Weinstein le pidió a Huett que fuera a su habitación de hotel en Beverly Hills en 2010 con el pretexto de discutir su carrera. Una vez allí, le preguntó si ella le daría un masaje, antes de sugerirle que le practicara sexo oral. Huett dijo que ella se negó, pero afirma que Weinstein «no aceptaría un no por respuesta». Después de realizar sexo oral en Huett, Weinstein se masturbaba frente a ella, según la demanda.

Brit Marling, la actriz y cocreadora del drama de Netflix OA, ha acusado a Weinstein de atraerla a su habitación de hotel y sugerir que se duchen juntos. En un ensayo para el Atlántico , dijo que logró salir de la habitación después de darse cuenta de que «estaba claro que solo había una dirección en la que quería que entrara este encuentro, y era el sexo o alguna versión de un intercambio erótico».

Salma Hayek escribió en el New York Times que rechazó repetidamente los supuestos avances sexuales de Weinstein, y que una vez le dijo: «Te mataré, no creas que no puedo».

Angelina Jolie alegó que Weinstein le propuso matrimonio en una habitación de hotel durante el lanzamiento de Playing by Heart en 1998. En un correo electrónico al New York Times , dijo: «Tuve una mala experiencia con Harvey Weinstein en mi juventud, y como El resultado eligió no trabajar nunca más con él y advertir a los demás cuando lo hicieron «.

Florence Darel , una actriz francesa, afirmó que Weinstein prometió ayudarla a hacerse grande en los Estados Unidos si se convertía en su «amante a tiempo parcial». Darel afirmó: «Me habló de una película que quería hacer sobre la Primera Guerra Mundial y comenzó a decirme que me encontraba muy atractivo y que quería tener una aventura conmigo» , dijo a los medios franceses . Cuando le dijo que tenía una pareja a la que amaba, afirma que Weinstein le dijo que solo quería que fuera su amante durante unos días al año. «Básicamente dijo que si quería llegar a Estados Unidos, sería a través de él», alegó. «Le dije que tenía que irme y me fui».

La actriz canadiense Lauren Holly afirmó en una entrevista con la televisión canadiense que el productor se había duchado y usado el inodoro frente a ella después de invitarla a su habitación de hotel a fines de la década de 1990. Ella alegó que él se acercó a ella desnuda y le solicitó un masaje, momento en el que ella «lo empujó y corrió».

Zelda Perkins , la ex asistente británica de Harvey Weinstein, afirmó que le pagaron £ 125,000 para guardar silencio después de acusarlo de acoso sexual. Ella le dijo al Financial Times que firmó un acuerdo de confidencialidad en 1998 después de hacer la acusación. Ella afirmó que él le pidió que le diera masajes y que él trató de llevarla a la cama.

Weinstein ha negado muchas de estas acusaciones. Su portavoz ha dicho: «Cualquier acusación de sexo no consensuado es negada de manera inequívoca por Weinstein. Weinstein ha confirmado además que nunca hubo actos de represalia contra ninguna mujer por rechazar sus avances «. Aunque no pudo responder a acusaciones anónimas, de las que se hicieron constar en el registro «el Sr. Weinstein cree que todas estas relaciones fueron consensuadas», dijo el comunicado.