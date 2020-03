Esto es lo que dura vivo el coronavirus en las superficies

La rápida expansión de la pandemia de coronavirus COVID-19 tiene en jaque a los sistemas sanitarios y gobiernos mundiales.

Recientemente el Centro para el Control y Protección de Enfermedades de Estados Unidos ha explicado exactamente cuánto tiempo puede durar el COVID-19 en superficies específicas.

El resultado es increíble pues, dependiendo del lugar, el tiempo de vida del virus puede variar de apenas unas horas hasta varios días.

This is how Coronavirus spreads and how you can protect yourself from contracting it. #WeShallOvercome pic.twitter.com/umPkh6ue6y

— Dorcas Sarkozy (@DorcasSarkozy) March 17, 2020