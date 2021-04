Estos estados de EU vacunarán a los viajeros extranjeros contra coronavirus

Cómo obtener su vacuna en Arizona

Hay diferentes formas de obtener la vacuna Covid-19 en Arizona. Lo único que deberá proporcionar es una identificación emitida por el gobierno, como un pasaporte, para demostrar su edad.

Encuentre una cita de vacunación Covid-19 administrada por el estado en Arizona

Encuentre un evento de vacunación emergente en Arizona

Encuentre una cita para la vacuna covid-19 en ubicaciones como Walmart, Costco, Safeway y CVS.

Luisiana

El gobernador de Louisiana anunció que a partir del 29 de marzo de 2021, todas las personas mayores de 16 años serán elegibles para la vacuna Covid-19.

“Basándonos en las dosis que tendremos disponibles la próxima semana, ahora es absolutamente el momento de expandir la elegibilidad de la vacuna lo más ampliamente posible, que es para todas las personas de 16 años o más en Louisiana”, declaró el gobernador John Bel Edwards.

Según el Departamento de Salud de Luisiana , no existen requisitos de residencia en Luisiana para recibir la vacuna Covid-19.

“Todos los habitantes de Luisiana de 16 años o más son elegibles para vacunarse contra Covid-19 ”, dice el Departamento de Salud de Luisiana. “Tener una gran parte de la población vacunada es nuestra mejor oportunidad para volver a alguna forma de normalidad. Basándonos en las conversaciones con nuestros socios federales, nos alienta que Luisiana reciba dosis suficientes para vacunar a todos los que quieran una inyección «.

Cómo obtener la vacuna Covid-19 en Luisiana

Con la excepción de los eventos emergentes, todas las vacunas Covid-19 en Louisiana requieren una cita. Hay cientos de ubicaciones oficiales para elegir en el sitio web del Departamento de Salud de Louisiana. Estas son las tres formas diferentes de buscar o reservar una cita.

Reserve una cita en una de las ubicaciones que figuran en el sitio web del Departamento de Salud de Luisiana .

Encuentre una cita para la vacuna covid-19 en ubicaciones como Walmart, Costco, Safeway y CVS.

Encuentre un evento de vacunación emergente en Louisiana.

Texas

Según el Departamento de Servicios de Salud del Estado de Texas , a partir del lunes 29 de marzo de 2021, todas las personas mayores de 16 años ahora son elegibles para recibir una vacuna COVID-19 en Texas.

No existe ningún requisito de residencia o ciudadanía en Texas para recibir la vacuna Covid-19. Según Texas Health and Human Services » No hay requisitos de residencia o ciudadanía para recibir una vacuna COVID-19, y no se requiere un número de seguro social”.

Cómo obtener la vacuna Covid-19 en Texas

Con la excepción de los eventos emergentes, todas las vacunas Covid-19 en Texas requieren una cita. Hay miles de ubicaciones oficiales para elegir. Estas son las tres formas diferentes de buscar o reservar una cita.

Utilice el Mapa de disponibilidad de vacunas de Texas para buscar y reservar una cita.

Encuentre una cita para la vacuna covid-19 en ubicaciones como Walmart, Costco, Safeway y CVS.

Encuentre un evento de vacunación emergente en el área de Dallas.

La manera más fácil para que los viajeros reserven una vacuna Covid-19 en los EE. UU. Y elijan su tipo de vacuna

Para los viajeros con un tiempo limitado, es posible que deseen elegir la vacuna Johnson and Johnson Covid-19 de una dosis, ya que no requiere una segunda inyección ni una cita adicional.

Ir a Vaccine Spotter

Elija su estado (asegúrese de que la residencia no sea un requisito, como los estados enumerados anteriormente)

Elija su ‘tipo de vacuna’

Reserve una cita en línea (Walmart es el más fácil)

Guarde su correo electrónico para su cita que muestra las ubicaciones, la fecha, la hora y el tipo de vacuna

Llegue a su cita programada y traiga una identificación oficial emitida por el gobierno, como un pasaporte. (No es necesario que sea un pasaporte de EE. UU.)

Reciba su vacuna y la tarjeta de vacuna de los CDC. Luego, espere 15 minutos en la sala de espera antes de irse.

Vacunación completa si es la dosis única de Johnson y Johnson.

Para todos los demás tipos de vacunas, tendrá que permanecer en los EE. UU. Entre 3 y 4 semanas para recibir su segunda dosis.