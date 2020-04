“Estoy cumpliendo todos mis sueños”: Alan “Nachas” Castañeda Ramos

PUBLICIDAD

Las historias dentro del deporte de béisbol se van escribiendo con el paso de los días, muchos llegan y cumplen el sueño profesional, otros deciden dejarlo a un lado cumpliendo sus metas siendo personas profesionales y dedicándose a otro empleo, sin dejar el béisbol quedándose en ligas semi profesionales.

El camino de Alan Castañeda Ramos, conocido entre sus amigos como Nachitas de niño ahora como el Nachas del béisbol en Monclova, su historia dentro del béisbol se escribió desde los 4 años mientras sus padres lo llevaron al club Sultanes en la colonia Aguilar, entre bates y guantes fue creciendo tomando un gran amor por el rey de los deportes.

“Destaqué muy pronto en el deporte, eso me llevó a buscar siempre más hasta que en la adolescencia se me dio la oportunidad de estar firmado para una organización de la liga mexicana”.

¿Cómo llegó la firma para Pericos de Puebla?

En ese entonces Juan Villarreal era el encargado de los jóvenes entonces en mí vio algún talento, estuve en la academia y en sucursales en la Liga Invernal de Sonora.

¿Por qué no llegaste al circuito profesional?

Mi camino no fue muy fácil, creo no pude debutar por mi desesperación, por cuestiones de situación que uno miraba, no daban mucho la oportunidad a los novatos, decidí venirme a Monclova porque me ofrecieron trabajo en la institución académica CEUC, mejor me quedé terminando una carrera profesional y trabajando como entrenador de la disciplina.

¿Qué fue lo más difícil en tu carrera?

Haber salido a buscar un sueño y tener que dejarlo en el camino, desilusionado porque en ese momento no se les daba mucha oportunidad a los novatos hoy en día ya hay una regla en los equipos que tendrán que tener a dos novatos y esa es la manera en que los talentos más jóvenes.

¿En equipos has jugado semi profesional?

Debuté con los Rieleros de Frontera, Industriales de Monclova y jugué con Carboneros de Nava, además de haber jugado en otros equipos de la Liga Suárez Villastrigo donde también se juega a un gran nivel.

¿Cuáles son tus mayores logros deportivos?

Para mi seguir jugando es mi mayor logro, mantener un nivel bueno en el campo, pero lo que nunca olvidaré fue haber representado al país con la Selección de México en tres ocasiones, en otros torneos con la selección gané medalla de oro, plata y bronce en las Olimpiadas Nacionales.

¿Qué les puedes decir a los jovencitos que quieren ser profesionales?

Si realmente quieren dedicarse al béisbol es muy bonita carrera, les recomiendo para todos que buscan ese sueño que no se desesperen, este deporte a mí en lo personal me abrió muchas puertas y si su sueño no se cumple o no logran una firma no descarten una beca deportiva ya que de sus talentos pueden realizar sus estudios.

¿Cómo te sientes y que esperas de Alana para el día de mañana?

Personalmente me siento muy bien en todos los aspectos, me veo el día de mañana trabajando en lo que más me gusta, ahorita estamos desarrollando un proyecto junto con Brandon Téllez gerente deportivo del equipo CEUC que va a participar en Liga del Norte, ahí buscamos darle la oportunidad a todos los Novatos que hay en Monclova que no han tenido oportunidad, en el equipo en una liga como Liga del Norte de Coahuila es de gran nivel y tal vez ahí descubramos talentos.

“Quiero agradecer a mi familia por todo lo que me han brindado, gracias a ellos no hubiera logrado lo que he pasado en mi trayecto como beisbolista, porque desde niño me llevaron a los entrenamientos, desde darme platicas motivadoras ellos siempre han estado para mí”.