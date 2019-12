‘Estoy listo para el 2020’, Alfredo Paredes

PUBLICIDAD

El presidente municipal, ingeniero Alfredo Paredes López, se declaró listo para iniciar con mucho entusiasmo el 2020, año que se vislumbra con grandes retos y donde será necesario reforzar las acciones para cumplir con la demanda de la ciudadanía.

A la víspera de que llegue el Año Nuevo, el Alcalde pidió a la ciudadanía seguir trabajando juntos, pues manifestó que la unión hace la fuerza y Monclova es una ciudad fuerte por la buena disposición que siempre tienen los habitantes en contribuir con sus autoridades para salir adelante y garantizar así el desarrollo.

Paredes López, comentó que el Municipio no ha dejado de trabajar y citó como ejemplo la obra de modernización de la Plaza Principal, la pavimentación al acceso de la Loma de la Bartola, donde será instalado el cristo más grande América Latina, así como las brigadas de bacheo que ‘embellecen’ la ciudad.

‘Estamos muy contentos de iniciar un nuevo año con mucho trabajo y proyectos, sabemos que no será fácil dadas las condiciones económicas pues a finales de este 2019 hemos enfrentado diferentes recortes presupuestales, pero no me queda la menor duda que con esfuerzo y trabajando juntos, Estado y Federación lograremos continuar con el desarrollo de la ciudad’ expuso.

El presidente municipal recordó que hace unos días sostuvo una reunión con sus colaboradores a quienes solicitó no solo continuar con el trabajo que han realizado, sino reforzarlo y sobre todo mantener comunicación directa con la ciudadanía.

‘‘Este 2019 ha sido muy provechoso para todos, logramos concretar proyectos en los que sin el apoyo de la Iniciativa Privada no se hubieran logrado, por ello aprovecho la oportunidad para brindar un reconocimiento y agradecimiento público a los dirigentes de las diferentes cámaras empresariales’’ manifestó.

Alfredo López, destacó que mantener las finanzas sanas ha permitido al Municipio ocupar los primeros lugares en transparencia porque cada peso que se invierte se comprueba de manera correcta.

‘‘Vamos juntos a este 2020, si continuamos con esa misma sinergia y amor por Monclova, estoy seguro que ninguna dificultar económica podrá vencernos’’, dijo para finalizar.