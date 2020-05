Estudiante, empleada y deportista Maely Yulieth Puente Terrazas

PUBLICIDAD

El Taekwondo es una disciplina deportiva muy dura, donde el éxito se alcanza a base de sacrificio, horas de entrenamiento, se dejan fechas importantes por entrenar para una competencia y llegar al 100%, tal es el caso de Maely Yulieth Puente Terrazas, a sus 19 años entrena duro para alcanzar el éxito, originaria de Monclova, Coahuila se le reconoce por ser una joven atleta de alto rendimiento.

Hija de Humberto Puente Romo, Blanca Maely Terrazas Diaz y hermana de Michelle y Yosely, el amor por el deporte del Taekwondo llego desde los dos años de edad, sus padres practicaban esta disciplina y le inculcaron la dicha asi como el valor de esa arte marcial, su padre abrió una escuela donde entrenaba a diario por más de cinco horas, entre los 9 y 10 años recuerda como entrenaba hasta el caer la noche, pero el sacrificio le llevo a tener grandes recompensas.

Actualmente es estudiante, empleada y además dedica horas de entrenamiento al deporte.

LA DECISION DE SER ATLETA EN UN 100%.

El inicio en si fue a los dos años, pero recuerdo que cuando ya fui más consiente alrededor de los nueve años, yo tome la decisión en dedicarme y poner todo mi empeño al deporte para algún dia llegar a cumplir todos mis sueños deportivos.

¿Cuál ha sido la competencia más importante que has vivido?

La competencia que más valoro es un internacional donde tuve la oportunidad de participar, pero todas las demás también las considero importantes, esto porque cada una de ellas me aportan diferente experiencia.

Dentro del deporte y la fructuosa carrera que ha tenido la Monclovense, no todo ha sido color de rosa ha tenido dificultades, mismas que le han llevado a esforzarse por el doble y ser mejor cada día.

¿Qué es lo más complicado que has vivido?

Definitivamente siento que el ser estudiante, trabajar y ser deportista de alto rendimiento es lo más complicado ya que lo vivo al diario, pero todo conlleva a una sola cosa que es una gran satisfacción cuando notas que todo el sacrificio estando frutos y en esto me refiero a no solo ganar una competencia, sino al entorno de la vida diaria.

¿Cuáles son tus mayores logros hasta el momento y como has vivido la cuarentena?

Mis mayores logros deportivos es haber ganado medallas en competencias nacionales en repetidas ocasiones, en cuanto a la situación del COVID es un poco estresante pero definitivamente tener clases en línea de Taekwondo han mejorado mis días.

LAS RECOMENDACIONES MAELY.

Yo les recomiendo que disfruten cada momento y etapa por la cual están pasando, a quienes quieren lograr algo en el taekwondo, no pierdan el tiempo pensando que no les gusta o que lo quieren dejar, les aseguro que esos pensamientos son solo porque las cosas se ponen difíciles y no porque lo desees, cuando comienzan a sentir esa sensación es porque este deporte es para ti.

“Para finalizara quiero agradecer infinitamente a mis papas que siempre han estado para mí, como entrenadores, ellos me han visto caer, pero también me ayudan a levantarme, me han visto sufrir pero siempre me impulsaron, nunca perdieron la fe en mí, están en mis entrenamientos y combates, quiero también agradecer a mis hermanas que nunca me dejan sola, a mis compañeros ya que ellos convierten mis días malos en buenos.”