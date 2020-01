EU evalúa daños tras ataque en Irak; planean respuesta

El Departamento de Defensa de Estados Unidos aseguró mediante su cuenta de Twitter que se tomarán todas las acciones necesarias tras el ataque registrado este martes a bases militares en Irak.

The following statement is attributed to @ChiefPentSpox : At approximately 1730 EST on Jan. 7, Iran launched at least a dozen ballistic missiles against U.S. military & coalition forces in Iraq.

rán lanzó en la madrugada del miércoles un ataque con decenas de misiles contra una base aérea situada en el oeste de Irak y utilizada por tropas estadounidenses, informaron medios estatales de prensa iraníes.

Fuentes de seguridad habían dicho a AFP que nueve cohetes hicieron impacto en la base aérea de Ain al Asad, situada en el desértico oeste de Irak y el mayor de los complejos militares iraquíes donde se ubican las tropas extranjeras.

Tiempo después, la dependencia estadunidense informaría que se trató de almenos una docena de misiles que se impactaron contra la base militar.

It is clear that these missiles were launched from Iran & targeted at least two Iraqi military bases hosting U.S. military & coalition personnel at Al-Assad & Irbil.

We are working on initial battle damage assessments.

