EU podría reiniciar juicio contra el General Cienfuegos tras su exoneración en México

El Departamento de Justicia de Estados Unidos afirmó que el gobierno norteamericano “se reserva el derecho de reanudar el enjuiciamiento de el general Salvador Cienfuegos si el gobierno de México falla”.

Dicha aseveración se dio a conocer después de que la Fiscalía General de la República (FGR) determinara no ejercer acción penal en contra del extitular de la Secretaría de la Defensa Nacional durante el sexenio de Enrique Peña Nieto.

Fue la titular de la vocería del Departamento de Estado, Nicole Navas Oxman, quien confirmó dicha información al periodista estadounidense Keegan Hamilton, quien compartió dicha información en su cuenta de Twitter.

US Department of Justice spokesperson tells @VICENews this morning:

“The United States reserves the right to recommence its prosecution of Cienfuegos if the Government of Mexico fails to do so.” https://t.co/7NoNLRkvD1

— Keegan Hamilton (@keegan_hamilton) January 15, 2021