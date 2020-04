Eugenio Derbez sostiene que su denuncia en video es real

Son las 2:30 de la mañana en México y acabo de colgar el teléfono con los doctores allá en la clínica, y quiero decirles a todos que lo que digo es verdad, si hay órdenes de que digan lo contrario, ya no está en mí, yo nada más estoy pasando el recado, lo único que quiero es ayudar a la comunidad. Yo me dedico a hacer reír, no me gusta meterme en política, no le estoy tirando a nadie.