Evacuan a Donald Trump por tiroteo en las inmediaciones de la Casa Blanca

WASHINGTON – Agentes del Servicio Secreto detuvieron abruptamente el lunes la sesión informativa del presidente Trump sobre el coronavirus después de que un sospechoso armado fuera baleado frente a la Casa Blanca, en Washington.

El presidente apenas había comenzado su sesión informativa cuando un agente del Servicio Secreto le susurró al oído a Trump y le pidió que abandonara el podio junto con otros funcionarios de la administración que estaban en la sala.

Los reporteros de la sala de conferencias de prensa James S. Brady fueron cerrados brevemente y el Servicio Secreto rodeó el ala oeste.

TRUMP EVACUATED from White House press briefing room by US Secret Service. An agent locked the briefing room doors from the exterior. pic.twitter.com/El9Xi4lAlE

— Jennifer Jacobs (@JenniferJJacobs) August 10, 2020