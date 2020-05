Exhiben a perverso acosador en Saltillo.VIDEO

PUBLICIDAD

A través de redes sociales, una joven de alrededor de 20 años, Michell Solis, exhibió el perverso maltrato psicológico que ha sufrido por parte de su ex pareja, Damián Ocón.

Mediante ciber-ataques a través de usuarios falsos en redes sociales, además de publicaciones difamatorias que denigraban su persona, Michell Solís llegó al hartazgo y decidió exhibir a su atacante cómo lo que es, un violento y perverso acosador.

A pesar de haber interpuesto ya una denuncia en contra de su atacante y poseer una orden de restricción en su contra, la joven clama por ayuda a la sociedad, pues son innumerables las acciones difamatorias que han hecho a su persona en redes sociales con el uso de perfiles falsos.

La vícitima publicó en redes sociales lo siguiente:

«Hay muchas personas que me conocen, saben que yo no soy de problemas, no me gusta tenerlos ni estar dentro de ellos por lo que yo no quería tener que hacer pública mi situación pero ya estoy cansada de sentirme así en verdad tengo miedo y no hay nada ni nadie que pueda protegerme, la vida de mi familia y la mía está en peligro y en ningún lugar están haciendo nada.

Hace un año y medio termine una relación de 4 años, la termine porque de verdad era una relación muy tóxica, mi ex pareja Damián Ocón, me celaba demasiado, me amenazaba, me humillaba y muchas veces me llego a tratar mal físicamente.

Hago público todo esto porque él no ha parado de molestarme y de verdad ya no sé qué hacer, nadie merece las humillaciones por las que estoy pasando y mucho menos vivir con miedo.

Voy a tratar de resumir lo más que pueda esto porque a final de cuentas solo quiero que comprendan por qué tengo tanto miedo, me siento tan humillada y estoy tan angustiada.

*si tapó algunos números de teléfono es porque no quiero que después el diga que estoy haciendo exactamente lo mismo que el, por esto tampoco expongo su Facebook, si hago esto es por que no me quedo de otra, es por la seguridad de mi familia y la mía.” (SIC)

MICHEL SOLÍS, VÍCTIMA DE ACOSO

La joven relata la historia desde el inicio de su relación con dando hilo a los siguientes textos:

«Mi relación empezó en Abril del 2015 y empezó bien, todo era color de rosa pero teníamos nuestras peleas como todas las relaciones pero con el tiempo el empezó a tomar algunas actitudes que en ese entonces yo no sabía que me afectarían tanto, el me hizo alejarme de muchas personas ya que muchas veces yo pedía consejos y a él le molestaba que mis amigos se metieran en nuestra relación, incluso llegó a amenazarlos con golpearlos. Desgraciadamente a pesar de todo esto, yo seguí con él porque conmigo era diferente y porque cada vez que hablábamos él me decía que cambiaría, lo cual nunca hizo» (SIC)

«Yo seguí con él porque me cegaba demasiado, era una persona que de verdad creía que podía cambiar a alguien, a pesar de lo que mis amigos y mi propia familia me decía, yo creí mucho en él pero con el tiempo comenzó a cambiar de una forma más agresiva, él es una persona demasiado impulsiva, se enojaba por cosas ridículas, no confiaba en mi por lo que me celaba demasiado y cuando lo hacía empezaban las discusiones en las que el empezaba a agredirme verbalmente, NADIE, merece ser llamado perr*, put*, pendej*, zorr* ni cualquier otro insulto por nada ni nadie, yo era demasiado débil, me sentía degradada y manipulada ya que muchas veces hice lo que el quería, eliminar amigos de redes sociales, alejarme de amigos e incluso compartir mi contraseña con él.» (SIC)

«Mis padres me prohibieron verlo ya que en una ocasión se enojó mucho y tumbo la puerta de mi casa, se dieron cuenta de lo agresivo que era e hicieron de todo para alejarme pero yo lo quería y seguía creyendo en él.» (SIC)

«Y así era constantemente mi relación, el que te humillen, insulten y te hagan sentir que no vales nada son razones más que suficientes para alejarte de una persona.»

«Estos son los audios, el celular que tenía cuando estaba con el es demasiado viejo y no me permite grabar pantalla y la mano me tiembla mucho de verdad, comprendan tengo miedo.» (SIC)

«Cuando al fin me di cuenta de todo lo que estaba pasando y decidí terminar con el, se puso aún más agresivo, por lo que decidí bloquearlo y esto fue lo que sucedió a los minutos de bloquearlo.» (SIC)

«Me llegaban solicitudes de mensajes pero nunca las respondía.»

MICHELL SOLIS, VÍCTIMA DE ACOSO

«Y después de un tiempo empezó a crear más Facebook falsos para inventar cosas de mi, decir que yo estaba metiéndome a matrimonios, insultandome entre otras, llego al punto de molestar a mi familia, decidí que era momento de hablar con el pero obviamente negó todo.

Tengo pruebas de esto, como le pedí que me dejara en paz y le perdoné por todo lo que me había hecho en la relación y después de esta, no pongo las pruebas porque no quiero hacer todo esto tan largo.» (SIC)

«Esto pasó el día 8 de Mayo, cambio el nombre de este perfil falso y me mando esto. Unos días después el 12 de Mayo, comenzaron a llegar muchas solicitudes de amistad, aproximadamente 30 de señores y adolescentes, se me hizo muy extraño y me asusté mucho.» (SIC)

«Y también solicitudes de mensajes.»

«Entre ellas encontré esta, con la cual me di cuenta de todo lo que estaba pasando, inmediatamente di de baja mi Facebook y empecé a llorar, me preguntaba mucho como una persona a la que yo había querido tanto y que había perdonado por todas sus humillaciones me había hecho esto.» (SIC)

«Di de baja mi Facebook, no porque la publicación fuera real ni por lo que fuera a decir la gente, ya que en serio mi familia, amigos y conocidos se pueden dar cuenta de que yo no soy así y saben como soy pero de verdad tenía miedo.»

Al ver que su ataque no había servido, ya que no le llamé ni mande mensajes para reclamarle o algo así, el hizo esto.

Yo acabo de editar la foto de modo que no se vea mi número ya que no puedo cambiarlo aun pero el no lo hizo, el público mi número de celular simulando que vendía servicios sexuales.

Recibía llamadas y mensajes preguntando si estaba disponible, si tenía servicio, que incluía el servicio hasta que se detuvo ya que la publicación no duró tanto tiempo.

«Ese mismo día me dediqué a juntar capturas, audios y todo lo que me pudiera servir para poner una denuncia ya que yo se lo había advertido, ya era demasiado el que me estuviera molestando, un año y medio le di para que me dejara en paz y no lo hizo, entonces al día siguiente el 13 de Mayo fui al Centro de justicia y empoderamiento de la mujer y levante mi denuncia y con ella me dieron una orden de restricción, esta orden de restricción dice que si el se acerca a mi o me hostiga otra vez tendrá 36 horas en prisión o una multa.

Hace unos días di de alta mi Facebook ya que pensé que con esto se detendría pero no lo ha hecho y he llevado pruebas de más mensajes y publicaciones que ha hecho, lamentablemente desde Facebook falsos.» (SIC)

«Todo esto lo hace para seguir el rumor que es falso.

Pero en ningún lado pueden hacer nada ya que no hay forma de que comprueben que es él.

Y el no se va a detener, va a seguir incluso molestando a mi familia y a menos de que el me agreda físicamente van a hacer algo.» (SIC)

«Yo sé que el proceso puede ser largo y ahora más con la contingencia pero de igual forma, el esta haciendo lo que quiere y sigue controlando mi vida y el sabe bien que esta protegido ya que si se investiga el código IP es violar los derechos de esta persona y no me serviría de nada ante el Ministerio Público pero en serio tengo miedo y estoy harta de que el este controlando toda mi vida, el esta haciendo su vida, mientras yo tengo que modificar mi vida por completo por el.» (SIC)

«Y las publicaciones, mensajes de personas que ven estas y solicitudes de mensaje siguen y siguen, ya intente configurar mi perfil pero no sé si no lo he hecho bien o no sirve.

Este es el link de esta publicación.»

