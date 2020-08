Exhiben sobornos de Lozoya

PUBLICIDAD

Cd. de México, Méx .- Un video difundido en YouTube muestra una entrega de dinero en efectivo que sería parte de los presuntos sobornos que el ex director de Pemex, Emilio Lozoya Austin, afirma haber entregado a representantes del Senado entre 2013 y 2014.

Rafael Caraveo Opengo, ex Secretario Técnico del Senado y mencionado en los testimonios de Lozoya Austin, aparece en el video recibiendo bolsas de billetes que presuntamente formaron parte de los sobornos de Odebrecht al ex director de Pemex.

El video fue subido a un perfil de YouTube, a nombre de Juan Jesús Lozoya Austin, que coincide con el nombre del hermano del ex director de Pemex.

“Aquí se ve como se recibe dinero para contratos con Pemex”, dice la leyenda que acompaña el video subido el domingo 16 de agosto.

En el video se ve cómo el ex funcionario, quien colaboraba directamente con el senador panista José Luis Lavalle Maury y quien era presidente de la Comisión de Administración del Senado, manipula las bolsas con billetes de 200 y 500 pesos.

Lavalle Maury también ha sido mencionado en los testimonios que Lozoya Austin ha dado a las autoridades sobre la manera en que se distribuyeron los sobornos de Odebrecht en México.

El pasado 24 de julio, REFORMA dio a conocer que Caraveo estaba señalado por Lozoya, en un escrito preliminar, como una de las personas que recibió los sobornos para la aprobación de las reformas estructurales.

La semana pasada, el Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, dijo que Lozoya entregó un video a la dependencia en su denuncia contra el ex Presidente Enrique Peña Nieto y el ex Secretario de Hacienda, Luis Videgaray.

Por el momento, la institución no ha confirmado si la grabación en la que aparece Caraveo es la que entregó el ex director de Pemex en su querella.

