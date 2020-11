Exige finiquito

PUBLICIDAD

MINERAL DE PALAÚ, COAH.- Carlos Vázquez Pérez, ex obrero de la Mina VII a fin a la sección 303 de Minas de Barroterán y quien se desempeñaba como operador de locomotora y como rescatista, dijo que se habrá de encadenar frente a las instalaciones de la empresa Minera del Norte y realizará una “Huelga de Hambre” hasta que la empresa le pague su finiquito por rescindir de su contrato.

El padre de familia mencionó que fue desocupado en el mes de agosto tras enfermar de COVID-19 y añadió “injustificadamente me corrieron sin obtener respaldo alguno por parte de los representantes del Sindicato Democrático”.

Hoy dijo, “Solo quiero que me paguen mi finiquito, lo que me corresponde por ley porque mis hijos también comen, estudian y hay deudas por pagar”.

En mi caso, me aplicaron faltas injustificadas, cosas que no fue así pues yo estuve enfermo de COVID-19 pero, añadió, en el Seguro Social, no me dieron incapacidad no sé por qué y esto lo tomó la empresa como faltas.

Expresó Carlos que sus 2 hijos, de primaria y secundaria, requieren de utilizar el internet para estudiar y si no le da la empresa el cheque con su finiquito, no sabe cómo le va a hacer para pagar gastos.

Yo necesito ese dinero para la educación de mis hijos, no puede ser que la empresa sea tan injusta, ahora bien, para salir adelante, tengo que vender leña, o a veces limpiar patios, no me avergüenzo de ello porque la lucha le hago para mantener a mi familia.

Si me molesta mucho esto, la verdad yo apoyé mucho a la empresa, fui parte del comité del sindicato y ahora me hacen esto, es agobiante y más para mi familia, a veces nuestros hijos nos piden comer y no le damos de dónde, por eso estoy aquí para exigir que me otorguen mi finiquito, añadió.