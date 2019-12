Exige justicia mamá de Elda

PUBLICIDAD

“Quien le hizo eso a mi hija la pagará, tal vez no aquí en la tierra pero del castigo divino nadie se salva, yo no le doy el perdón a nadie”, señaló la madre de Elda la jovencita que desapareció en Castaños y de quien encontraron solo algunas partes de su cuerpo, comenzó el novenario en el que su familia reza y pide a Dios por su descanso eterno.

El semblante de Erika Margarita Castilleja era visiblemente tranquilo, señala que ha sido juzgada por la gente que le dice que no se ve que llore, que la ven como si nada “Pero nada más yo sé cómo me siento, ella era lo único que yo tenía” comentó la madre de Elda Graciela “Chelita”.

La menor desapareció desde el 05 de octubre en la colonia Emiliano Zapata, había pedido permiso a su madre para ir a una fiesta pero no la dejó ir, se fue a dormir y le pidió el celular a su mamá, al día siguiente cuando la madre despertó, se dio cuenta que su hija no estaba.

Interpuso la denuncia ante la Fiscalía de Personas Desparecidas y de inmediato comenzó la búsqueda, días después encontraron algunas partes de un cuerpo, un cráneo, el fémur derecho e izquierdo, después se confirmó que los restos eran de la menor.

“Estoy tranquila porque al menos ya sé dónde está, en días anteriores solo pensaba, comerá, dormirá, comía y decía mi niña ya habrá comido, me bañaba y decía mi niña ya se habrá bañado”.

Los días en que estuvo desaparecida fueron de tristeza, dolor y angustia para su madre y sus abuelos, tanto que su abuela empezó a enfermar, entonces la madre de Elda se fue con ella y aunque cerraba su casa, la ventana siempre la dejaba abierta, tenía la esperanza de que un día su hija iba a regresar y como era delgadita podría ingresar por la ventana.

Hasta que le dieron la mala noticia, los restos que se encontraron eran los de su hija, hasta el momento no sabe que fue lo que pasó, pero de esto se encargarán las autoridades, mientras solo le queda recordar a su hija como era, una adolescente alegre, contenta, que siempre estaba cantando y bailando.

Erika Margarita Castilleja señaló que ahora solo le quedan los bonitos recuerdos, esos que nunca se borrarán, está tranquila porque ella siempre hizo todo lo que estaba en sus manos por sacarla adelante.

“Una vecina me dijo que se decía mucho que yo la golpeaba, le digo que no, mis papás nunca me dejaron regañarla, le llamaba la atención pero no al grado de golpearla o quitarle la vida”, comentó.

Sabe que no será fácil vivir sin su hija, pues cuando regresaba del trabajo siempre estaba ahí la pequeña Elda, esperándola, preocupada porque no llegaba cuando veía a su madre cruzar por la puerta era cuando ya podía ir tranquila a la cama y dormir.

A Elda casi no le gustaba la escuela, ella quería trabajar de empacadora, pero su mamá siempre le pidió que estudiara.

En el interior de su pequeña casa se encontraban dos amigas de Erika quienes estaban listas para empezar a rezar a su hija, era el segundo de nueve rosarios que ofrecerán para pedir por su descanso.

“No tengo palabras, si no se les da el castigo, de la justicia divina no se salva nadie, quien la hace la paga, sino es en la cárcel sabrá Dios como, así como me regresaron a mi hija quien sabe cómo les vaya”, comentó.

Nunca podrán regresarle a su hija, por ello la madre de la menor mencionó “Yo no voy a darle el perdón a nadie, dicen que entre los involucrados hay menores de edad, lo siento mucho, mi niña también era menor de edad y en eso no se fijaron”, señaló.

El celular ya lo recuperaron, pero la investigación continúa y ya no quiso hablar de eso para no estropear las labores de los investigadores.

Agradeció a la gente que se ha hecho cargo de la investigación quienes siempre han estado disponibles para ella desde el día que interpuso la denuncia ante la Fiscalía de Personas Desaparecidas.