Exige paciente le aumenten dosis

Un hombre de la tercera edad hace responsable al director médico del Hospital General de Zona No.7 de Monclova, Víctor Hernández Barbachano al no ceder a la petición del aumento de la dosis de su medicamento controlado para el trastorno de ansiedad, justo como se le indico hace 35 años.

Rolando Rodríguez Moreno, de 68 años señaló que desde mil 1985 fue diagnosticado con Neurosis de Angustia al ser ingresado a la clínica de Especialidades 71 del IMSS en Torreón en el área de psiquiatría.

Hace 35 años que ha estado medicado con Diazepam para poder controlar las crisis nerviosas que le impiden conciliar el sueño al igual que su esposa quien hace pocos años sufre del mismo padecimiento a consecuencia de su enfermedad de diabetes.

Mencionó que la última cita a la que asistió en la clínica siete del IMSS fue atendido medicamente por un pasante, quien le bajo la orden prescrita del medicamento, de dos pastillas que tomaba diarias únicamente le señaló una.

“El joven que me atendió me giró la receta con la cedula profesional de otro doctor que conozco y me acuso de vicioso, aun cuando en los registros él puede ver mis antecedentes y las recaídas que tengo al no tomar mi medicamento indicado” comentó.

En el momento en que no se le receto su consumo mensual pidió el apoyo del director Víctor Hernández Barbachano quien no le ha solucionado su falta de medicamento, por lo que amenazó al médico de hacer caso omiso hará una huelga de hambre o una marcha hasta saltillo, y de esto los problemas que puedan surgir lo hace responsable.

El diazepan le era suministrado una pastilla cada 12 horas para conseguir su tranquilidad, dormir, pues de lo contrario por las noches deambulaba, incluso esta enfermedad la ha ido arrastrando desde pequeño, recordó que cuando era niño su padre lo tenía que llevar a caminar por las noches.