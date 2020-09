Exigen en caravana pagos de AHMSA

PUBLICIDAD

Desesperados por la falta de pago, más de 130 transportistas detuvieron operaciones y se unieron a la caravana en manifestación por la falta de pago de casi 500 millones de pesos por parte del Altos Hornos de México (AHMSA) a prove edores, a estos se unieron otras cámaras empresariales como Canirac, Canaco, CMIC, Coparmex y la Unión de Organismos Empresariales.

En punto de las 9:00 de la mañana, los transportistas comenzaron a formarse frente a las instalaciones de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar), cada chofer instaló mantas al frente de las unidades para exigir a la empresa que pague los adeudos.

La fila comenzó desde la colonia Asturias y terminaba hasta la entrada del municipio de Castaños, además de la Canacar, se unió la Cámara Nacional del Comercio (Canaco), la Oficina de Convenciones y Visitantes (OCV), Cirt Coahuila, la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra), Coparmex, Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac), la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción y la Unión de Organismos Empresariales.

Mencionaron que están en banca rota y que no pueden soportar más la crises económica la cual se generó antes de la pandemia del Covid-19, algunos como el señor Jesús Macías, tuvieron que pedir préstamos a bancos para poder seguir manteniendo a su familia, sin embargo, esto ya no es una opción al no recibir efectivo por sus servicios.

“El problema es que no nos han dicho algo y la gente ya no trae dinero, ya no podemos pedir más a los bancos”.

Asistieron alrededor de 130 transportistas de 75 empresas adheridas, señaló el presidente de Canacar, Gerardo Bortoni García, aunque todos trataron de apoyar a la siderúrgica durante el embate económico, el transporte llegó al límite al igual que otras cámaras que prestan sus servicios.

La caravana cruzó la ciudad desde la colonia Asturias hasta el estacionamiento del Mall Paseo Monclova en Estancias donde retornaron a su punto de partida causando afectaciones pero sin cerrar por completo la vialidad, terminaron manifestándose de forma pacífica en la Puerta 4.

“Hemos tenido algunos pagos pero no han sido consecutivos, a algunos se les ha pagado una semana de 15 a 20 que deben, representa 500 millones de pesos aproximadamente. Exigimos un compromiso de pago de Altos Hornos para seguir brindando el servicio, porque las negociaciones que hemos hecho no se han cumplido en tiempo y forma”.

La desesperada medida se debió a que han pasado meses en la misma situación y quieren que la empresa siga dando trabajo a Monclova como la región. De no darse una respuesta, los transportistas pararían los servicios a la siderúrgica durante esta semana, aunque quisieran seguir, es una labor imposible.

“Ya no podemos y necesitamos un acuerdo con la empresa para que respeten los pagos que necesitamos, que el presidente Andrés Manuel López Obrador tome consciencia de la gran problemática que se le puede salir de control”.

Aunque siguen teniendo trabajo con otros contratistas, disminuyó la cantidad de embarques de 300 a 120, es decir el 50 por ciento de nuevos contratos. Bortoni García añadió, alrededor de 25 empresas de 150 cerrarían al no tener la solvencia económica para continuar dando el servicio.

Pidió al gobierno federal que deje a un lado el pleito que tiene con la empresa y permita que la negociación con cualquier inversionista, se permita hacer y se lleve a cabo en el menor tiempo posible, de no hacerlo, todo el pueblo estará en las mismas condiciones.

“Se tiene que tener voluntad por ambas partes para que la situación se solucione por la región, se está llevando entre las patas a medio estado, se debe tomar una decisión inteligente y pronta, es mejor un mal arreglo, que un buen pleito”, finalizó.