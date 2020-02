Exigen justicia hijos de María

PUBLICIDAD

Familiares de María del Rosario Colunga Palafox desean trasladar su cuerpo a Houston, Texas donde residen sus cuatro hijas y cinco hermanas, dijeron estar en shock por la forma tan inhumana en que la mató su pareja Ramón Flores, de quien desde hace meses sospechaban que la violentaba.

Fue en julio del 2019 cuando un feminicidio sacudió a Monclova, cuando un sujeto apuñaló a su pareja y la trasladó a la colonia Progreso, la denuncia de la mamá del agresor facilitó que las autoridades lograran su pronta detención.

A siete meses de lo ocurrido, otra noticia conmocionó a la región centro, de forma cruel, Ramón Flores Garza golpeó con un bate a María del Rosario, la envolvió en cobijas, bolsas y roció con cloro, pinol y vinagre durante un mes, mientras mantenía las apariencias para que los vecinos no se dieran cuenta.

Durante años, María sufrió golpes físicos y psicológicos por parte de su pareja sentimental, fue el 7 de marzo de 2018 cuando él la hirió en la pierna cuando vivían en la calle Camilo Torres número 1516 de la colonia Independencia, meses después, el 31 de octubre la aventó de la ventana del segundo piso de su domicilio, resultando con múltiples lesiones.

Al darse a conocer la noticia, sus familiares se comunicaron a este medio de comunicación para pedir que se hiciera justicia y que las autoridades nunca lo dejen en libertad. Mariana, una de sus tres hijas, comentó que desde 1999 que María se había regresado a México y ellas se quedaron en Houston, Texas, donde también viven sus cinco tías. Siempre les dijo que estaba soltera, pero hace dos años se enteraron que se cayó de las escaleras y se quebró la espalda.

Le preguntaron si había sido Ramón quien la empujó y ella lo negó, desde entonces, tenían en mente que él no era un buen hombre, pero María nunca les dijo la situación por la que estaba pasando, ahora saben que se mantuvo callada para no alarmarlas.

Hace un mes que no tenían noticias de ella, presentían que algo malo le había sucedido. La familia tenía agregado a Ramón en Facebook, en ese tiempo, él seguía dándoles “like” o “me encanta” en sus fotos.

“Estamos procesando lo que pasó, estamos en estado de shock, no hemos pensado que vamos a hacer o se puede hacer, como transferir su cuerpo o cremarla y transferir las cenizas para que esté con su familia. No tenemos conocimiento de cómo representarla y tratar de hacer justicia por ella, esto nunca nos había pasado”, dijo Mariana Patiño. Josie Colunga sobrina de María señaló, las autoridades no se han comunicado con ellos y están perdidos en esta situación, cada hija tiene personas que dependen de ellas y trabajos, por lo que organizarán cada aspecto para hacer algo. “Quisiéramos que se haga justicia por mi tía, nadie merece que lo quiten la vida como este monstruo lo hizo con ella”.