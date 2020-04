¿Existen las fases 5 y 6 de la pandemia y qué pasaría si llegamos a ellas?

Desde que el COVID-19 comenzó a expanderse por el mundo, a principios de febrero, la Organización Mundial de la Salud (OMS) publicó el estudio ‘Strategic Preparedness and Response Plan’.

En el documento citado, la OMS clasificó las 6 etapas de impacto que se espera tenga la pandemia del COVID-19 en los países.

Las capacidades requeridas por los países para prepararse y responder óptimamente al COVID-19 se basan en estos 4 factores:

La OMS también tiene un conjunto definido de fases que describen diferentes niveles de una pandemia; de 1 a 6, que también utilizó anteriormente para la gripe porcina H1N1 suscitada entre 2009 y 2010:

No se ha informado que ningún virus animal circulante cause infección en humanos.

Se ha informado que un virus contenido en algún animal salvaje o doméstico causa infección en humanos.

Un virus animal o humano-animal ha causado “casos esporádicos o pequeños contagios entre grupos de personas”. Lo anterior se denomina transmisión limitada de persona a persona.

Propagación sostenida de persona a persona y brotes comunitarios.

Transmisión de persona a persona en al menos dos países dentro de una sola región de la OMS.

La fase pandémica real, en la que ya hay propagación de persona a persona en al menos otro país donde no se haya generado el virus.

Beautiful art for the start of the day: #ThanksHealthHeroes!

Photo: karabellaa via @instagram pic.twitter.com/Kun7CrcZ0c

— Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) April 21, 2020