Explota cohete Starship SN9 de SpaceX (VIDEO)

SpaceX probó su cohete Starship SN9, el cual explotó al momento de aterrizar.

SpaceX hizo un vuelo de prueba este 2 de febrero de su cohete Starship SN9, el cual está llamado para ser la primera nave de siguiente generación; sin embargo, aunque el vehículo espacial tuvo un ascenso adecuado, no pudo mantener la estabilidad, explotando al aterrizar.

La misma SpaceX declaró que tuvieron éxito nuevamente al momento de poner en el aire al Starship SN9; sin embargo tienen que trabajar aún más para asegurar el aterrizaje, pues hasta que eso no esté listo, la nave no podrá iniciar operaciones de manera oficial.

Hay que mencionar que esto ya había ocurrido en una prueba anterior en diciembre, donde el vehículo despegó sin problemas, alcanzando buena altitud; pero se desplomó al momento de tratar de reincorporarse a la plataforma de lanzamiento.

SpaceX’s latest Starship prototype SN9 launched successfully to an altitude of ~33,000 feet but, like SN8, exploded on impact:

«We had, again, another great flight up … we’ve just got to work on that landing a little bit,» SpaceX’s @jinsprucker said. https://t.co/5WAM8KfuLn pic.twitter.com/bzHRSlzawE

