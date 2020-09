Fallece Danny González

PUBLICIDAD

CIUDAD DE MÉXICO.- Mauricio Sulaimán, presidente del Consejo Mundial de Boxeo, confirmó el fallecimiento del joven Danny González, considerado como una promesa del boxeo.

Estamos muy tristes de informar la trágica muerte del boxeador y prospecto principal, Danny González. Enviamos nuestras más profundas condolencias y oraciones a la familia González en este difícil momento”, señaló.

Por su parte, el sitio TMZ indicó que González fue asesinado a tiros en el Día del Trabajo, cuando paseaba por Moreno Valley, California, el pasado 7 de septiembre, alrededor de las nueve de la noche.

El portal señala que, según información del Departamento del Sheriff del Condado, agentes y paramédicos acudieron al lugar, donde González fue declarado muerto. Asimismo, señaló que otras dos personas fueron trasladadas a un hospital para que fueran atendidas de lesiones, sin poner en peligro su vida.

Ante los hechos, se abrió una investigación, no se han identificado los sospechosos y no se ha determinado el motivo.

El joven de 22 años también fue recordado por Floyd Mayweather, con quien firmó un contrato con The Money Time en 2016.

“R.I.P. champ gone but never forgotten”, publicó en Instagram.