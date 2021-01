Fallece ‘Hank’ Aaron, leyenda del beisbol que rompió las barreras raciales

PUBLICIDAD

Él es el único hombre que Muhammad Ali dijo que idolatraba «más que a mí mismo». Se hizo conocido en el mundo como «Hammerin ‘Hank».

El legendario jugador de los Bravos de Atlanta y poseedor del récord de Grandes Ligas, Hank Aaron, murió el viernes a la edad de 86 años, según la hija de Aaron.

Henry Louis Aaron nació en Mobile, Alabama, el 5 de febrero de 1934, y fue uno de los ocho hijos de Herbert y Estella Aaron.

Su familia era tan pobre que no podían pagar el equipo de béisbol, por lo que comenzó a perfeccionar su habilidad en el béisbol golpeando tapas de botellas con palos.

Aaron tuvo su primera prueba de Grandes Ligas cuando tenía 15 años con los Brooklyn Dodgers en 1949.

Aunque no formó parte de ese equipo, tuvo un impacto y regresó a la escuela para obtener su diploma.

En noviembre de 1951, a la edad de 17 años, Aaron comenzó su carrera en las ligas menores con la organización de las ligas negras de Indianapolis Clown.

En una entrevista con Justin Wilfon de Channel 2 en la celebración de su 80 cumpleaños, «Hammerin ‘Hank» dijo que el apoyo de su familia lo ayudó a hacer realidad su sueño de jugar béisbol.

«Si no hubiera sido por mi hermano, mi tío, compartiendo su amor y haciéndome darme cuenta de eso, aunque tenía un sueño en ese momento, pero si sigo buscando y persiguiéndolo, podría igualarlo». Dijo Aaron.

Siete meses después, en junio de 1952, Aaron decidió firmar con los Boston Braves sobre los New York Giants, porque los Braves ofrecían $ 50 más al mes.

Los Bravos tenían su bloque de construcción de 21 años. Los Giants se perdieron un tándem de jardines de Hank Aaron y Willie Mays.

En cambio, el tándem de la franquicia Braves en Bean Town había terminado. El equipo se mudó a Milwaukee en 1953 y, un año después, Aaron entró en el roster de las grandes ligas.

Esa primera temporada, Aaron usó el No. 5. Pasó al No. 44 en 1955. Ese mismo año, a los 21 años, Aaron hizo la primera de sus 21 selecciones All-Star récord y su récord de 25 apariciones All-Star.

Aaron ganó el título de bateo de la Liga Nacional en 1956 y ganó su único premio al Jugador Más Valioso al año siguiente después de alcanzar 322 y terminar entre los tres primeros en las tres categorías de bateo de triple corona.

Culminó su temporada de Jugador Más Valioso del 57 al asegurarse el banderín con un jonrón en la entrada 393 en una victoria de siete juegos en la Serie Mundial sobre los Yankees de Nueva York.

Los Bravos se mudaron a Atlanta a tiempo para la temporada de 1966, y en dos años, Aaron estaba registrando hitos en Georgia.

«Honestamente, tenía miedo de venir a una ciudad de alto perfil como Atlanta», dijo Aaron al director deportivo de Channel 2, Zach Klein. “Saber que el Dr. King estuvo aquí, Andy Young y algunos de los otros grandes líderes de los derechos civiles que hicieron su hogar aquí, y yo vengo de Milwaukee, donde no hubo ninguna actividad … te hace empezar a pensar en qué es, qué puedes hacer, qué papel puedes desempeñar. Y te hace sentir como si estuvieras defraudando a todo el mundo en realidad, no hiciste tu trabajo «.

Aaron dijo que sabía que Atlanta se estaba convirtiendo en el centro del movimiento de derechos civiles y dijo que no creía que se convertiría en una figura que surgiría de ese movimiento.

“Para ser honesto contigo, me sentí un poco avergonzado de mí mismo, porque estaba tan atrás en los palos, en el bosque, que no sabía lo que estaba pasando. Me hizo empezar a pensar, dándome cuenta de que, independientemente de lo que haya logrado en la vida, no importa si es béisbol, fútbol, ??baloncesto, vida, abogados, lo que sea, que todavía tenía un papel que desempeñar «, dijo Aaron. .

Aaron recuerda cuando finalmente se dio cuenta de que ahora era parte de un mundo cambiante.

“Creo que me impactó cuando jugamos un partido de exhibición, y no sé cuándo, en Macon. Creo que me golpeó cuando me di cuenta de que tenía algún tipo de papel que debería interpretar. No estoy hablando de un papel de béisbol, no estoy hablando de alguien que sale al campo de béisbol, alguien que tenía un papel que desempeñar para ayudar a otros negros como yo ”, le dijo Aaron a Klein.

Cuando Aaron comenzó a convertirse en «Hammerin ‘Hank», eventualmente se encontraría con la figura más grande del movimiento de derechos civiles, justo en las gradas.

“No pasé mucho tiempo con él. Lo conocí aquí, en el estadio. Vine aquí con algunos otros amigos suyos, y lo conocí entonces. No pasé tanto tiempo como me hubiera gustado pasar con él. Lo inventé, por supuesto, pasando mucho tiempo, y todavía pasando mucho tiempo, con mi hermano ahora, Andy Young. Ojalá hubiera podido pasar mucho tiempo ”, dijo Aaron.

“Me di cuenta de que era la voz de muchos afroamericanos. Me di cuenta de que él hizo algunas cosas, dijo algunas cosas que empezaste a pensar, ya sabes, si las cosas hubieran sido un poco diferentes, podríamos haber hecho esto, y él lo estaba haciendo realidad. Estaba haciendo todas esas cosas una realidad «.

Aaron se convirtió en el primer jugador en la historia de las Grandes Ligas en registrar 500 jonrones y 3,000 hits. Luego conectó 40 o más jonrones en siete ocasiones diferentes, terminando tercero en la votación de MVP seis veces.

A la edad de 37 años, alcanzó el récord de su carrera en jonrones, 47 de ellos y estableció una nueva marca en el porcentaje de slugging.

A los 39 años, Aaron registró su octava temporada de 40 jonrones terminando ese año con 713 en su carrera, a solo un jonrón del récord de Grandes Ligas de Babe Ruth.

Esa temporada baja, Aaron recibió numerosas amenazas de muerte y un montón de cartas racistas.

“Querido Hank Aaron, ¡¡¡Retírate o MUERE !!! Los Atlanta Braves se moverán por todo el país y yo me moveré con ellos… ” Aaron recordó una de las cartas que decían.

La carta garabateada a mano pasó a enumerar fechas y ciudades para los juegos de los Bravos y emitió más amenazas.

Aaron dijo que durmió en el estadio de béisbol en varias ocasiones, porque para él ese era un lugar seguro.

“La mayor protección que tuve para mí, independientemente de lo que estuviera haciendo, incluso cuando recibí todas las cartas de amenaza que recibí, es que el mejor momento que tuve, y los momentos más seguros para mí, fueron aquí mismo, en el estadio de béisbol. . Por alguna razón, siempre sentí que estaba seguro en este estadio ”, dijo Aaron.

El Servicio Postal de los Estados Unidos honró a Aaron por recibir casi 1 millón de piezas de correo, más que cualquier otro político.

Pero la presión fue implacable durante la temporada baja antes de la campaña de 1974.

Con Aaron a solo un jonrón del récord, la gerencia de los Bravos quería que el equipo abriera en el Atlanta-Fulton County Stadium, pero el calendario de los Bravos los tenía jugando sus primeros tres juegos en Cincinnati.

Aaron empató el récord en su primer turno al bate con su primer swing de la temporada. No jugó otro partido hasta el 8 de abril de 1974 contra los Dodgers de Los Ángeles.

Frente a 53,775 espectadores y una audiencia de televisión nacional, Aaron rompió el récord de Babe con el jonrón 715.

Debido a la amenaza de violencia contra Aaron, su familia tendría que unirse a los millones de personas para ver cómo el récord se establece desde casa.

El hijo de Aaron, Lary, que tenía 16 años en ese momento, dijo que estaba aterrorizado cuando su padre hizo el éxito histórico.

«Cuando los muchachos salieron corriendo al campo, fue la parte más aterradora», le dijo Lary Aaron al locutor de radio de los Bravos de Mississippi, Kyle Tait. «No sabíamos quiénes eran».

Conectó su jonrón 733 y último como Brave el 2 de octubre de ese año.

Los Bravos cambiaron a Aaron a los Cerveceros de Milwaukee antes de la temporada de 1975 y Aaron rompió la RBI de Ruth.

Después de una carrera de 23 años, Aaron se retiró en 1976 como el líder histórico en jonrones de las Grandes Ligas. Sigue siendo el líder de todos los tiempos en carreras impulsadas, extrabases y bases totales.

Aaron también se ubica entre los cinco primeros en hits, carreras al bate y partidos jugados.

Los Cerveceros retiraron el No. 44 de Aaron en 1976. Los Bravos retiraron su uniforme en 1977.

Aaron fue incluido en el Salón de la Fama del Béisbol Nacional en 1982 y recibió la Medalla Presidencial de la Libertad en 2002.

Aaron había ocupado varios puestos en la oficina principal de los Braves desde su retiro. También tiene estatuas fuera de Turner Field, Truist Park y Miller Field en Milwaukee.

A pesar de todos sus logros en el campo de juego, todavía queda mucho trabajo por hacer fuera del campo.

“Mi esperanza es que algún día la gente me juzgue por mi carácter y no por el contexto de mi color. Y creo que cuando llegue ese día, será el día en que diré ‘Aleluya’ ”, dijo Aaron.

“Dios te puso aquí por una razón. Y la razón por la que te puso aquí no es para que te quedes quieto. Te puso aquí para hacerte entender que … tienes que hacer todo lo posible para intentar mejorar las cosas para otras personas «.

El 5 de enero, Aaron recibió su vacuna COVID-19 en Morehouse junto con su amigo cercano, el embajador Andrew Young y el Dr. Louis Sullivan.

“Me siento maravilloso”, nos dijo Aaron ese día. “Te hace sentir que estás haciendo algo no solo para ayudarte a ti mismo, sino para ayudar a tu comunidad”.