Falta de internet no detiene a Víctor

No tener internet no es un impedimento para poder aprender desde casa, mencionó Víctor Uriel estudiante de la telesecundaria José Clemente Orozco en el Ejido El Oro, aunque ha sido difícil no es imposible poco a poco se pone al corriente con su profesor.

Víctor Uriel Vidales de la Cerda vive en una de las colonias del oriente de la ciudad, decidió ingresar a la telesecundaria en el ejido El Oro porque le gustó mucho el lugar, todos los días hace 20 minutos en llegar de su domicilio al plantel educativo.

Otra de las ventajas es que le cobra menos dinero el transporte además de que algunos de sus compañeros de primaria están ahí, por lo que no le desagrada estar en una comunidad rural, al contrario es justo lo que estaba buscando.

El director del Plantel Alberto San Miguel Vásquez es quien le manda las actividades a diario, mencionó que su profesor es muy bueno en lo que hace, pues les enseña muchas cosas, además de que en ocasiones les ha comprado cosas, los pasea por el ejido y es muy buena persona, por lo que se ha ganado el cariño y respeto de los Estudiantes.

Sus materias preferidas son Ciencias, Matemáticas, Biología y Geografía, Víctor comentó que le gustan mucho las matemáticas, los problemas no son problema para él, en matemáticas tiene promedio de 9 y es porque le faltó tiempo para resolver algunos problemas, pero está seguro de que si los puede hacer.

Ahora que ha tomado las clases en su hogar menciona que está bien, pero espera que pronto regresen los alumnos a sus aulas.

“Está bien, pero prefiero estar en la escuela, estar en el salón, platicar con mis compañeros y maestro, salir a jugar futbol, aquí (en su domicilio) no puedo salir por la contingencia a veces mi hermano y yo salimos a jugar al patio, pero no es tan divertido”, comentó.

Le explicaron de un virus que si te toca, te provoca enfermedad como gripa, tos, cuerpo cortado, dolor de cabeza y fiebre, además de las medidas de salud como lavarse las manos y no llevarlas a la cara, además de usar tapabocas.

“Ya quiero que esto termine, porque ya se me hizo mucho, pero primero es la salud por eso digo que ojalá ya termine”, señaló.

Dijo que en el celular de su abuela recibe las actividades de su maestro, cuando termina le envía fotografías, le mandan una materia por semana, además de reforzar sus clases a través de la televisión aunque el profesor no se lo haya pedido.

Cuando se trata de hacer investigaciones, mencionó que tiene un compañero que si cuenta con internet y con él se está apoyando, vive cerquita de su domicilio y seguido lo visita para poder ponerse al corriente de las actividades, aunque solo le dé el cuaderno sin tener ningún tipo de contacto para prevenir la enfermedad.

Otros no tienen ni celular, pero llegará el momento en que tendrá que ponerse al corriente con su profesor, por lo pronto él está buscando alternativas para seguir con su educación.