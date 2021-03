Fernando del Solar revela que sufrió acoso sexual al principio de su carrera

PUBLICIDAD

Después de haber pasado por diversos problemas de salud, Fernando del Solar parece estar más que recuperado y, en medio de tanta polémica en relación al acoso sexual en el mundo del espectáculo, el actor tuvo la oportunidad de compartir una experiencia personal.

La carrera del actor comenzó en Argentina, su país natal, pero con los años el conductor vino a México a probar suerte, sin embargo, el inició de su trayectoria no fue fácil y reveló que sufrió acoso sexual.

En entrevista con Michelle Rubalcava, el también conductor recordó el inició de su carrera actoral; confesó que en diversas ocasiones le ofrecieron tener relaciones sexuales con tal de que le dieran un papel en alguna telenovela, aunque el personaje apareciera pocas veces en la producción.

“Sí, por supuesto (lo acosaron) y no sólo en México, en Argentina también, y con papeles menores y más chiquitos; es como una vez escuché decir a una persona: ‘Es el sex business’. Yo decía: ‘No, no, no. Estás equivocado. Nuestros papás se preocupaban por estas cosas, pero estas pasan en cualquier lugar’”, mencionó.

A pesar de que a él lo acosaron y que le ofrecieron hacer estas prácticas con tal de conseguir trabajo, Fernando del Solar aclaró que no juzga a aquellas personas que acceden a eso.

«El tema son tus valores y que no los traiciones, si estás de acuerdo (con aceptar a tener relaciones sexuales por un personaje) está bien. Adelante, yo no te voy a juzgar, pero eso no iba conmigo y sí surgió y hubo posibilidades», agregó.

Finalmente, Fernando del Solar aconsejó a las personas a no acceder y poner limites en cualquier situación.

«Lo haces una vez, y una vez que vendiste tu primera exclusiva, le vendiste tu alma al diablo. Para cerrar el tema del acoso, lo platico porque muchas personas que están empezando se están enfrentando a situaciones como esta, están en cualquier trabajo, y está en cada uno decir que no y poner los limites correspondientes», recalcó.