Festeja Doña ‘Coca’ sus 103 años de vida

Castaños Coahuila.- “Si vivo cien años, cien años pienso en ti” comentó la abuela “Doña Coca”, llena de vida al cumplir 103 años, después de haber visto nacer de ella 18 hijos, y seguir aún pendiente de sus retoños, pues no piensa irse de este mundo hasta ver realizados a todos sus hijos.

Jorga Lara Lara, festejo sus 103 años, aunque esta vez no como todo el siglo pasado, pues no pudo recibir a sus seis hijos que aún viven, a sus muchos nietos, bisnietos y tataranietos por la cuarentena del COVID-19.

Su nieta quien vive con ella, Alejandra Ramos mencionó que desde temprano se levantó, pidió le calentaran agua para bañarse, le buscaran un vestido bonito, la peinaran y maquillaran para recibir a sus invitados.

Pidió que su hija y su nieta hicieran comida para todos porque ya estaban por llegar, inclusive las apuraba a que ellas se arreglaran porque todos ya venían para festejar su cumpleaños, pero a raíz de esta pandemia ellas ya habían avisado a todos que no fueran a ir pues no querían que la contagiaran o se enfermara, piden salga victoriosa del Coronavirus, al igual que cuando la Gripe Española y la Influenza.

Nacida el 23 de abril de 1917 originaria de Sacramento Coahuila, Jorga Lara mejor conocida como Doña Coca, procreó 18 hijos, ocho fallecieron al nacer, o de muy pequeños, 10 vivieron, y al momento siguen vivos dos hombres y cuatro mujeres.

La ciudadanía castañense la conoce ya que en su juventud se dedicaba a vender entre las calles plantas, hierbas, elaboraba peines, canastos de palmito, petates de sotol y mecate de ixtle.

Su familia y sus allegados la recordarán por su bella y estremecedora frase “yo me he de ir de esta tierra cuando todos mis hijos se hayan ido, aun los tengo que cuidar, y no me voy a ir hasta que se case mi venadito” se refería a su “bebé” de 70 años quien nunca se ha casado.

El siglo de vida no ha venido en vano, pues, aunque batalla un poco para caminar, ver, escuchar y recordar, aun la tatarabuela de vez en cuando barre su casa, riega sus matas y baila una que otra “movida” al son del mariachi.

Y como todo abuelo, siempre cuenta su historia de cuando vivía en el rancho con su padre, y de sus pollitos, y al recordarlos pide que vallan por ellos porque no han comido, pero no logra recordar que eso ya fue hace más de 80 años.

Al preguntarle su edad, ella contesta que más de cien, y enseguida canta la canción tan famosa de Pedro Infante, “si vivo cien años, cien años pienso en ti”, dice que viejito de arriba está más viejito que ella y se le olvidó que ella todavía está aquí, y se va a ir hasta que vea a su ultimo hijo realizado en matrimonio, inclusive aún se sigue apurando por tenerle la comida preparada y servida para cuando él último que tiene en casa llegue.