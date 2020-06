Festejan graduación con caravana

PUBLICIDAD

FRONTERA., COAH.-De una manera diferente y portando orgullosos su camiseta de graduados, una gran cantidad de alumnos de la Escuela Secundaria General No.1 Héroes de Nacozari desfilaron en carros por las diversas calles del municipio, acompañados de sus orgullosos padres, quienes festejaron con ellos la culminación de su instrucción secundaria.

Con sentimientos encontrados y portando felices sus atuendo de graduados, los jóvenes quienes se trasladaron en carros adornados para la ocasión, agradecieron el apoyo de sus padres en este año que fue sumamente difícil, pues la pandemia evitó que llevaran clases presenciales desde el pasado 19 de marzo cuando se decretó a nivel nacional el programa de distanciamiento social.

Ataviados con una playera que decía “Generación de oro, Marcando Historia “, los alumnos celebraron no solo su graduación, sino el 50 aniversario de su institución, ya que ambos festejos fueron cancelados a causa de la pandemia.

Los padres de familia, visiblemente contentos, felicitaron a sus hijos, quienes a pesar de la difícil situación provocada por la pandemia del COVID-19, realizaron sus estudios desde su hogar, esto por medio de clases en línea y trabajos supervisados por padres de familia y maestros, quienes en todo momento estuvieron al tanto del avance académico de los estudiantes.

Ellos sin importar las condiciones de salud que se viven actualmente en todo el mundo, festejaron con gusto la culminación de sus estudios de nivel secundaria, asegurando que aunque fue difícil, lograron el objetivo de graduarse, por lo que esperarán las indicaciones para saber si la preparatoria la llevaran en casa o de manera presencial dentro de un aula.

“Estamos felices, el covid arruinó mi graduación, pero no mis ganas de salir adelante, voy a estudiar la prepa y después buscaré ser doctora, esto no me frena, sino me da impulso para seguir luchando por mis sueños”.

Los estudiantes dieron vueltas por diversas calles del municipio, recibiendo cariño y aplausos por parte de quienes los observaron atentos en su festejo de graduación que en esta ocasión fue distinto.